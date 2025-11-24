Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Basura acumulada en las antiguas canchas de tenis y pádel. C7

«Abandono» en antiguas canchas de Puerto del Carmen, lamenta CC

Se demanda acruar con urgencia, al haber «riesgo para la salud pública»

CANARIAS7

Tías

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33

Comenta

Las antiguas canchas de tenis y pádel de Puerto del Carmen están en estado de «abandono», se lamenta por Coalición Canaria (CC) en Tías.

«Es ya un escándalo sanitario y político», dice el concejal Amado Vizcaíno, añadiendo que «hay riesgo para la salud pública». Se demanda la gobierno actuar con urgencia.

Las instalaciones ya fueron denunciadas hace un año, en noviembre de 2024, por CC; exigiéndose una actuación urgente. «Desde entonces hemos registrado preguntas en pleno, hemos recibido promesas vacías, nos han asegurado que la intervención estaba prevista… y nada ha ocurrido. Nada ha mejorado. La situación sólo ha empeorado», denuncia Vizcaíno.

Para CC, este episodio evidencia «qué pasa cuando no hay interés, ni control, ni responsabilidad: instalaciones municipales convertidas en vertederos, suciedad extrema, abandono total y una imagen de Tías que da vergüenza».

Se exige por CC «una intervención inmediata y efectiva, sin más dilaciones ni excusas, y recuerda que la responsabilidad de evitar situaciones como esta recae exclusivamente en el grupo de gobierno».

Publicidad

Top 50
  1. 1 La calima se aleja de Canarias y la Aemet advierte del giro que llega en las próximas horas
  2. 2 Muere Zenón Sánchez, el jefe de la Policía Local conocido como el cuarto rey mago
  3. 3 Canarias cambia su himno y escudo para añadir a La Graciosa
  4. 4 Tejeda, entre los cinco pueblos finalistas para ser el iluminado por Ferrero Rocher
  5. 5 Un motorista resulta herido tras chocar contra un turismo en Las Palmas de Gran Canaria
  6. 6 Una mujer resulta herida en una agresión entre vecinas en La Aldea de San Nicolás
  7. 7 La Policía Local de San Bartolomé de Tirajana desmonta la versión sobre la retirada de una tarjeta de estacionamiento de discapacidad
  8. 8

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  9. 9 El homicida confiesa: «No fui a matarlo, estaba muy nervioso, solo quería herirlo»
  10. 10 Horario y fechas del encendido de las luces de Navidad de Las Palmas de Gran Canaria por barrios en 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 «Abandono» en antiguas canchas de Puerto del Carmen, lamenta CC

«Abandono» en antiguas canchas de Puerto del Carmen, lamenta CC