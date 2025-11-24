«Abandono» en antiguas canchas de Puerto del Carmen, lamenta CC Se demanda acruar con urgencia, al haber «riesgo para la salud pública»

CANARIAS7 Tías Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:33 Comenta Compartir

Las antiguas canchas de tenis y pádel de Puerto del Carmen están en estado de «abandono», se lamenta por Coalición Canaria (CC) en Tías.

«Es ya un escándalo sanitario y político», dice el concejal Amado Vizcaíno, añadiendo que «hay riesgo para la salud pública». Se demanda la gobierno actuar con urgencia.

Las instalaciones ya fueron denunciadas hace un año, en noviembre de 2024, por CC; exigiéndose una actuación urgente. «Desde entonces hemos registrado preguntas en pleno, hemos recibido promesas vacías, nos han asegurado que la intervención estaba prevista… y nada ha ocurrido. Nada ha mejorado. La situación sólo ha empeorado», denuncia Vizcaíno.

Para CC, este episodio evidencia «qué pasa cuando no hay interés, ni control, ni responsabilidad: instalaciones municipales convertidas en vertederos, suciedad extrema, abandono total y una imagen de Tías que da vergüenza».

Se exige por CC «una intervención inmediata y efectiva, sin más dilaciones ni excusas, y recuerda que la responsabilidad de evitar situaciones como esta recae exclusivamente en el grupo de gobierno».