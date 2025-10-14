Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Acceso a la localidad de El Golfo. C7

900.000 euros para reforzar el firme entre Yaiza y El Golfo

La actuación tiene respaldo de Obras Públicas del Cabildo

J.R.S.L.

Yaiza

Martes, 14 de octubre 2025, 23:05

El Cabildo, a través del Área de Obras Públicas, con Jacobo Medina al frente, ha tomado medidas para en pocas semanas ejecutar labores de mejora del firme en la vía insular LZ-704, entre Yaiza y El Golfo. Se tienen casi 900.000 euros de presupuesto.

Por de pronto, hasta el 22 de octubre hay de plazo para presentar propuestas. De este modo, parece factible que la adjudicación quede zanjada entre final de año y comienzos de 2026. Para la ejecución de los trabajos se prevé un máximo de tres meses.

Se extenderá una nueva capa de asfallto y se colocarán nuevos elementos de señalización, tanto horizontal, como vertical. Además, se contempla en el proyecto la presencia de nuevos elementos de contención, en aras de mejorar la seguridad del trazado.

Cabe añadir, en materia viaria relacionada con Obras Públicas del Cabildo, que están en marcha las labores de arreglo de la carretera LZ-30, en el tramo comprendido entre Mozaga y la glorieta de acceso a Famara, en suelo de Teguise, a bien de reforzar el firme. Los trabajos han obligado al cierre parcial al tráfico de la vía.

