895.000 euros para la nueva red de riego de zonas verdes en Arrecife

De nuevo ha tomado medidas el Consistorio de Arrecife, tras intentos que ha habido que dejar de lado, para tener una red de riego de altas prestaciones, fruto de un desembolso de casi 895.000 euros, con los impuestos.

Deberá servir para el cuidado de parques y jardines ya existentes, así como para futuras verdes planificadas, según fuentes del Consistorio.

Hasta el 29 de septiembre se admitirán propuestas. El eje central de esta nueva red de riego arrancará en la antigua depuradora.

En la memoria técnica se especifica que «la ciudad de Arrecife carece de red de riego que satisfaga las necesidades de las zonas verdes de la ciudad. Con el presente proyecto se pretende suministrar agua regenerada de calidad a la gran mayoría de parques, jardines y otras zonas verdes de la ciudad, donde actualmente no llega la red, no hay caudal o no hay presión». La red discurrirá por el perímetro desde la circunvalación, desde donde se distribuirá todas las ramificaciones de riego a los jardines y parques actuales, más las nuevas zonas proyectadas.

La actuación está cooordinada por la Concejalía de Parques y Jardines, dirigida por el edil Roberto Herbón; con el beneplácito del alcalde, Yonathan de León.

