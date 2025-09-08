Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Plantación de árbol, con autoridades colaborando. C7

895.000 euros para la nueva red de riego de zonas verdes en Arrecife

La actuación cuenta con patrocinio del Ayuntamiento

J.R.S.L.

Arrecife

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:00

De nuevo ha tomado medidas el Consistorio de Arrecife, tras intentos que ha habido que dejar de lado, para tener una red de riego de altas prestaciones, fruto de un desembolso de casi 895.000 euros, con los impuestos.

Deberá servir para el cuidado de parques y jardines ya existentes, así como para futuras verdes planificadas, según fuentes del Consistorio.

Hasta el 29 de septiembre se admitirán propuestas. El eje central de esta nueva red de riego arrancará en la antigua depuradora.

En la memoria técnica se especifica que «la ciudad de Arrecife carece de red de riego que satisfaga las necesidades de las zonas verdes de la ciudad. Con el presente proyecto se pretende suministrar agua regenerada de calidad a la gran mayoría de parques, jardines y otras zonas verdes de la ciudad, donde actualmente no llega la red, no hay caudal o no hay presión». La red discurrirá por el perímetro desde la circunvalación, desde donde se distribuirá todas las ramificaciones de riego a los jardines y parques actuales, más las nuevas zonas proyectadas.

La actuación está cooordinada por la Concejalía de Parques y Jardines, dirigida por el edil Roberto Herbón; con el beneplácito del alcalde, Yonathan de León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rosalina deja el volante: se jubila la primera chófer del Gobierno canario
  2. 2 Aparece un hombre muerto en las puertas del Hospital Insular de Gran Canaria
  3. 3 Fallece Jorge Díaz Cutillas, voz del legado de su hermano Nanino
  4. 4 Sin definición no hay estilo que valga
  5. 5 La Aemet mantiene este lunes el aviso por calima en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
  6. 6

    La investigación parapolicial a Pedro Sánchez y su familia incluyó seguimientos personales
  7. 7 Eidher celebra 15 años de vida contra todo pronóstico
  8. 8 Dónde saborear Gran Canaria, según la modelo Marina García Calderín
  9. 9 La viñeta de Morgan de este lunes 8 de septiembre
  10. 10 La Policía Local se moviliza ante el conflicto laboral

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 895.000 euros para la nueva red de riego de zonas verdes en Arrecife

895.000 euros para la nueva red de riego de zonas verdes en Arrecife