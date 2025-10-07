Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oswaldo Betancort en La Geria. C7

800.000 euros para la viticultura en La Geria

La petición de fondos se abrirá en días. El acuerdo se tomó el lunes por el Cabildo

CANARIAS7

Arrecife

Martes, 7 de octubre 2025, 14:02

Comenta

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó el pasado lunes la convocatoria de subvenciones dirigidas a cuidar la viticultura en el espacio protegido de La Geria. Se cuenta con 800.000 euros.

La documentación se podrá tramitar tras publicarse la medida de modo oficial, aspecto que se espera acontezca sobre mediados de mes.

El procedimiento será de concurrencia no competitiva, lo que garantiza que todos los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán la subvención, dentro de los límites presupuestarios.

Como parte de este proceso, el Cabildo de Lanzarote ha programado una reunión informativa con los agricultores el próximo lunes, 13 de octubre, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la Institución insular, con el objetivo de explicar de manera detallada las condiciones de la convocatoria y resolver todas las dudas que puedan surgir.

Las ayudas se calcularán en función de la profundidad de los hoyos de cultivo. Así, los hoyos más profundos, de más de metro y medio, recibirán la mayor cuantía; los de profundidad intermedia, de entre un metro y metro y medio, contarán con un apoyo medio; mientras que los hoyos menos profundos, de entre 30 centímetros y un metro, obtendrán una ayuda más reducida.

Valoración presidencial

Estas ayudas nacen «para compensar el esfuerzo añadido que supone mantener un cultivo tan exigente como el de La Geria, donde cada hoyo es sinónimo de horas de trabajo, de conservación del patrimonio y de identidad para Lanzarote», según el presidente, Oswaldo Betancort.

«La Geria es el corazón vitivinícola de nuestra isla, con cerca de 300.000 hoyos en producción que concentran más del 75% de la superficie de viñedo de Lanzarote. Proteger este patrimonio es asegurar el futuro de nuestra viticultura y de un paisaje que nos identifica en el mundo», en versión del presidente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una trabajadora de la joyería Claudia, acusada de robar en su propio trabajo: sustrajo joyas valoradas en 47.000 euros
  2. 2 Calor y un manto de tierra: el anuncio de la Aemet para Canarias
  3. 3 Un coche se empotra contra la fachada de una peluquería en la calle Pelayo de Las Palmas de Gran Canaria
  4. 4 El Cine Litoral cae al suelo y Las Palmas de Gran Canaria pierde otro recuerdo
  5. 5 Jesús González, exalcalde de Agaete, se pronuncia: «Desde que conocí la condena actué inmediatamente»
  6. 6 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  7. 7 Un hombre muere ahogado en la playa de Salinetas, en Telde
  8. 8 No al pago de 600.000 euros por los daños del carnaval: el Ayuntamiento pide al juez que no acepte la petición de indemnización
  9. 9 San Bartolomé de Tirajana contempla expropiar el centro comercial Metro
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 800.000 euros para la viticultura en La Geria

800.000 euros para la viticultura en La Geria