800.000 euros para la viticultura en La Geria La petición de fondos se abrirá en días. El acuerdo se tomó el lunes por el Cabildo

CANARIAS7 Arrecife Martes, 7 de octubre 2025, 14:02 Comenta Compartir

El Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó el pasado lunes la convocatoria de subvenciones dirigidas a cuidar la viticultura en el espacio protegido de La Geria. Se cuenta con 800.000 euros.

La documentación se podrá tramitar tras publicarse la medida de modo oficial, aspecto que se espera acontezca sobre mediados de mes.

El procedimiento será de concurrencia no competitiva, lo que garantiza que todos los solicitantes que cumplan los requisitos recibirán la subvención, dentro de los límites presupuestarios.

Como parte de este proceso, el Cabildo de Lanzarote ha programado una reunión informativa con los agricultores el próximo lunes, 13 de octubre, a las 18.00 horas, en el salón de actos de la Institución insular, con el objetivo de explicar de manera detallada las condiciones de la convocatoria y resolver todas las dudas que puedan surgir.

Las ayudas se calcularán en función de la profundidad de los hoyos de cultivo. Así, los hoyos más profundos, de más de metro y medio, recibirán la mayor cuantía; los de profundidad intermedia, de entre un metro y metro y medio, contarán con un apoyo medio; mientras que los hoyos menos profundos, de entre 30 centímetros y un metro, obtendrán una ayuda más reducida.

Valoración presidencial

Estas ayudas nacen «para compensar el esfuerzo añadido que supone mantener un cultivo tan exigente como el de La Geria, donde cada hoyo es sinónimo de horas de trabajo, de conservación del patrimonio y de identidad para Lanzarote», según el presidente, Oswaldo Betancort.

«La Geria es el corazón vitivinícola de nuestra isla, con cerca de 300.000 hoyos en producción que concentran más del 75% de la superficie de viñedo de Lanzarote. Proteger este patrimonio es asegurar el futuro de nuestra viticultura y de un paisaje que nos identifica en el mundo», en versión del presidente.