800.000 euros para cuidar el paisaje vitivinícola de La Geria En el otoño se prevé que sea pública la convocatoria

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:34

El Cabildo aprobó este miércoles, en pleno extraordinario y de modo definitivo, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los agrosistemas del espacio vitivinícola de La Geria, tras el periodo de exposición pública. Esta aprobación fue unánime.

Las subvenciones estarán dirigidas a personas físicas o jurídicas que cultiven la vid dentro del Espacio Natural Protegido de La Geria y se comprometan a conservar los métodos tradicionales de cultivo, como el uso de hoyos y la capa de rofe, durante el tiempo establecido. El plazo obligatorio de mantenimiento de las labores de conservación será de tres años tras la justificación de las ayudas.El procedimiento de concesión será de concurrencia no competitiva, garantizando la máxima transparencia y eficacia en la distribución de los recursos.

Las bases responden a la concesión por parte del Gobierno de Canarias de una subvención directa de 500.000 euros, destinada a apoyar a los viticultores que contribuyen al sostenimiento del paisaje agrícola de La Geria. El Cabildo, en su apuesta permanente por el sector, sumará recursos propios, hasta alcanzar los 800.000 euros, que será finalmente la inversión en esta novedosa línea de apoyos económicos dirigidos a los agricultores.

«Con esta histórica aprobación definitiva damos un paso clave para garantizar el futuro del paisaje de La Geria y de quienes lo trabajan día a día. Esta línea de ayudas es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros viticultores», según el presidente insular, Oswaldo Betancort. Durante el otoño será oficial la convocatoria para optar a los fondos.