Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Oswaldo Betancort, en el pleno de este miércoles. C7

800.000 euros para cuidar el paisaje vitivinícola de La Geria

En el otoño se prevé que sea pública la convocatoria

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:34

El Cabildo aprobó este miércoles, en pleno extraordinario y de modo definitivo, las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los agrosistemas del espacio vitivinícola de La Geria, tras el periodo de exposición pública. Esta aprobación fue unánime.

Las subvenciones estarán dirigidas a personas físicas o jurídicas que cultiven la vid dentro del Espacio Natural Protegido de La Geria y se comprometan a conservar los métodos tradicionales de cultivo, como el uso de hoyos y la capa de rofe, durante el tiempo establecido. El plazo obligatorio de mantenimiento de las labores de conservación será de tres años tras la justificación de las ayudas.El procedimiento de concesión será de concurrencia no competitiva, garantizando la máxima transparencia y eficacia en la distribución de los recursos.

Las bases responden a la concesión por parte del Gobierno de Canarias de una subvención directa de 500.000 euros, destinada a apoyar a los viticultores que contribuyen al sostenimiento del paisaje agrícola de La Geria. El Cabildo, en su apuesta permanente por el sector, sumará recursos propios, hasta alcanzar los 800.000 euros, que será finalmente la inversión en esta novedosa línea de apoyos económicos dirigidos a los agricultores.

«Con esta histórica aprobación definitiva damos un paso clave para garantizar el futuro del paisaje de La Geria y de quienes lo trabajan día a día. Esta línea de ayudas es un reconocimiento al esfuerzo de nuestros viticultores», según el presidente insular, Oswaldo Betancort. Durante el otoño será oficial la convocatoria para optar a los fondos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las 60 calles que se van a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria en las próximas semanas
  2. 2 Joaquín Amills: «Es alarmante el número de menores que están desapareciendo en Canarias»
  3. 3 Imprudencia en Gran Canaria: alertan de doce infracciones en la cumbre durante el aviso por riesgo de incendios
  4. 4 17 años del accidente de Spanair JK5022: «Mi hija querría que yo siguiera viviendo y aquí estoy»
  5. 5 La viñeta de Morgan de este miércoles 20 de agosto
  6. 6 Delvys Rodríguez aúpa a la ULPGC al ránking de Shanghái: «He participado en estudios de gran impacto»
  7. 7 Incendio en un edificio en el polígono de San Cristóbal: 9 personas atendidas por inhalación de humo y crisis de ansiedad
  8. 8 La «odisea» de encontrar tres perros abandonados y que nadie te diga dónde llevarlos
  9. 9 Montaña Alta, donde el queso florece y las tradiciones perduran
  10. 10 Los envenenamientos diezman las colonias de gatos en Tasarte

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 800.000 euros para cuidar el paisaje vitivinícola de La Geria

800.000 euros para cuidar el paisaje vitivinícola de La Geria