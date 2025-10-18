690 vuelos a la semana garantizan más plazas en la temporada invernal futura Se contemplan enlaces nacionales variados y vuelos con 19 países. Cada siete días se contará con una oferta de algo más de 100.000 plazas

José Ramón Sánchez López San Bartolomé Sábado, 18 de octubre 2025, 23:31

La inminente campaña aérea invernal, a estrenar el próximo domingo 26 de octubre y validez hasta fin de marzo, será de elevada intensidad en el aeropuerto de Lanzarote César Manrique; vistas las previsiones dadas a conocer por Turismo Lanzarote. Cada siete días se darán al menos 690 vuelos regulares, con repunte con respecto a las temporadas invernales previas. Hay garantías para contar cada semana con al menos 100.191 asientos, salvo contratiempos.

En el contexto internacional, hay previstos enlaces con aeropuertos de 18 países europeos, así como con Marruecos. Se cae Hungría de la relación habitual.

Nuevamente será especialmente intenso el tráfico aéreo con Reino Unido, aspecto que explica la consolidación del liderazgo del turismo anglosajón, hasta el punto de que ya significa la mitad del global de visitantes. Por semana se espera un mínimo de 206 enlaces con territorio británico de modo primordial, con una oferta de casi 38.800 asientos. Se va a más en ambos conceptos con respecto a los balances valorados en la campaña invernal previa.

Llamativa, pero perdiendo algo de peso, será la operativa con Alemania desde la semana venidera, con un mínimo de 44 enlaces directos por semana con diversos aeródromos germanos, con casi 7.400 plazas. La merma en ambos conceptos explica el estancamiento que este mercado ofrece desde hace algunos meses.

Llama igualmente la atención la previsión con Irlanda, con 46 conexiones a la semana, con un cupo de más de 8.100 plazas cada siete días. Son valores al alza, que compensan la pérdida germana.

A distancia en el ámbito internacional figura Francia, con un leve estancamiento con respecto a la campaña invernal previa. Con suelo galo consta una programación semanal conformada por 23 conexiones, con un mínimo semanal de casi 4.200 sitios.

Además, hay previstas rutas con Austria, Bélgica, Croacia y Dinamarca; al igual que con Eslovaquia, Finlandia y Países Bajos. Y figura en la lista, asimismo, una oferta aérea aceptable con destinos tan dispares como Italia, Luxemburgo, Noruega, República Checa, Polonia, Suecia y Suiza.

Ámbito nacional

A nivel doméstico, consta en el estudio dado a conocer por Turismo Lanzarote, cada semana se confía en que operen 232 vuelos de índole interinsular; junto con 78 conexiones con destinos peninsulares. En conjunto, la oferta doméstica cada siete fechas a través de conexiones regulares estará próxima a 30.400 asientos, casi a partes iguales entre los enlaces de rango interinsular y los vuelos con menos de una decena de aeródromos peninsulares.