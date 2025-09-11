500.000 euros para fomentar las energías limpias

CANARIAS7 Arrecife Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04 Comenta Compartir

El Cabildo ha abierto el plazo para solicitar las nuevas subvenciones anuales destinadas a impulsar la energía fotovoltaica y eólica en Lanzarote y La Graciosa, con una dotación de 500.000 euros, con fondos propios.

Se busca el fomento del autoconsumo energético y la reducción de las emisiones contaminantes.

Los proyectos podrán presentarse desde este jueves 11 de septiembre y durante un mes (finaliza el 10 de octubre); forma presencial, en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, como entidad colaboradora, o a través de la sede electrónica.

El procedimiento de concesión será por concurrencia competitiva. Tendrán más opciones las familias numerosas, quienes destinen la instalación a su primera vivienda, quienes realicen una nueva implantación y aquellas personas con ingresos mínimos que no estén obligadas a presentar declaración de la renta.

El plazo de ejecución de los proyectos abarca desde el 20 de agosto de 2024 hasta cuatro meses después de la publicación de la resolución definitiva. Posteriormente, los beneficiarios deberán justificar los gastos y acreditar la correcta instalación.

«Con esta convocatoria conseguimos facilitar a la ciudadanía el acceso a tecnologías limpias, avanzar en el ahorro energético y seguir construyendo un modelo más sostenible para la isla», según el consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez.