Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consejero Miguel Ángel Jiménez. C7
Lanzarote

500.000 euros para fomentar las energías limpias

El Cabildo abre el plazo para optar a las ayudas a la instalación de equipos fotovoltaicos y eólicos

CANARIAS7

Arrecife

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 23:04

El Cabildo ha abierto el plazo para solicitar las nuevas subvenciones anuales destinadas a impulsar la energía fotovoltaica y eólica en Lanzarote y La Graciosa, con una dotación de 500.000 euros, con fondos propios.

Se busca el fomento del autoconsumo energético y la reducción de las emisiones contaminantes.

Los proyectos podrán presentarse desde este jueves 11 de septiembre y durante un mes (finaliza el 10 de octubre); forma presencial, en la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, como entidad colaboradora, o a través de la sede electrónica.

El procedimiento de concesión será por concurrencia competitiva. Tendrán más opciones las familias numerosas, quienes destinen la instalación a su primera vivienda, quienes realicen una nueva implantación y aquellas personas con ingresos mínimos que no estén obligadas a presentar declaración de la renta.

El plazo de ejecución de los proyectos abarca desde el 20 de agosto de 2024 hasta cuatro meses después de la publicación de la resolución definitiva. Posteriormente, los beneficiarios deberán justificar los gastos y acreditar la correcta instalación.

«Con esta convocatoria conseguimos facilitar a la ciudadanía el acceso a tecnologías limpias, avanzar en el ahorro energético y seguir construyendo un modelo más sostenible para la isla», según el consejero de Energía, Miguel Ángel Jiménez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las Palmas de Gran Canaria pierde el control sobre Las Canteras
  2. 2 Así se gastó el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 111.477 euros en la gala de elección del cartel del carnaval
  3. 3 Muere una joven de 32 años presuntamente intoxicada por su madre
  4. 4 Consternación en Siete Puertas tras la muerte de Ofelia Josefina: «Esto es muy tranquilo, nunca pasa nada»
  5. 5 Investigaciones desvelan que el pesquero marroquí encallado en Lanzarote era una patera con cinco migrantes a bordo
  6. 6 La viñeta de Morgan de este miércoles 10 de septimbre
  7. 7 Se incendia un barco atunero encallado en Órzola
  8. 8 La desesperación de Moisés García ante la inminente ejecución de desahucio de su vivienda
  9. 9 Queda aplazado el desahucio que dejaba a la familia de Moisés García en la calle con seis menores
  10. 10 La Fiscalía Superior advierte de un aumento de la criminalidad en las islas en su Memoria 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 500.000 euros para fomentar las energías limpias

500.000 euros para fomentar las energías limpias