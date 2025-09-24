477 adultos y 23 menores en la Travesía a Nado El Río La 29ª edición está prevista para el sábado, a expensas de que las condiciones marítimas sean favorables

El sábado, si el mar lo permite, se celebrará la 29ª Travesía a Nado El Río, entre Lanzarote y La Graciosa. Tomarán parte 477 adultos (309 en la categoría masculina y 168 en la femenina) y 23 menores (14 en masculina y 9 en femenina), se dijo en la presentación.

Y hay 50 inscripciones en lista de espera, se añadió en el acto para dar a conocer detalles de la actividad a la opinión pública, en el Mirador del Río.

En la presentación estuvieron el consejero de Actividad Física y Deportes, Juan Monzón; la alcaldesa y el concejal de Teguise, Olivia Duque y Alejandro Ramírez; y el concejal de Deportes de Haría, Alberto de León, quienes estuvieron acompañados de los ganadores de la edición anterior, Natalia Sasu y Juan Carlos Vallejo.

«Sin lugar a dudas, afrontamos un fin de semana especial para el Servicio Insular de Deportes, con esta vigésimo novena edición de una de las pruebas de natación estrella del panorama deportivo insular», aseveró Juan Monzón, quien agradeció a los ayuntamientos y a la ciudadanía que se volcó un año más con la prueba, quienes agotaron las entradas «en apenas siete minutos», en junio.

Recogida de material

La Ciudad Deportiva Lanzarote en Arrecife acogerá este viernes, entre las 11.00 y las 14.00 horas, un espacio para que los participantes puedan recoger su 'bolsa del nadador'. Ese mismo día pero en el muelle de Caleta de Sebo en La Graciosa, se seguirá haciendo entrega de dicha bolsa, entre las 17.30 y las 20.30 horas.

El sábado 27, mismo día de la prueba, se continuará con la recogida de las bolsas del nadador en Caleta de Sebo entre las 8.00 y las 10.30 horas, hora límite en la que empezará la apertura de la consigna para los deportistas que dará el cierre a las 14.30 horas.

A las 11.00 dará inicio, en el muelle de Caleta de Sebo, el calentamiento previo al inicio de la prueba, ya que a las 11.30 horas aproximadamente se dará acceso a los barcos para trasladar a los nadadores hasta la playa de Bajo Risco, donde ser iniciará la prueba.

En torno a las 12.30 horas dará comienzo la prueba de natación y, aproximadamente, a las 14.00 horas será la ceremonia de entrega de premios en la explanada del muelle. Como colofón final, habrá un DJ y una actuación musical sobre las 18.00 horas.

Todo esta programación está a expensas de que sea posible la celebración, aspecto que se confirmará el viernes. Por malas condiciones se optó por la cancelación en 2022, así como en 2018.