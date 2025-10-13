4,14 millones de euros para otro plan social para personas sin hogar

CANARIAS7 Arrecife Lunes, 13 de octubre 2025, 12:57 Comenta Compartir

El Cabildo aprobó este lunes, en Consejo de Gobierno, el expediente para la concertación social del servicio público de dos centros de atención nocturna de baja exigencia para personas sin hogar en la isla, una medida clave dentro de la estrategia insular de atención a personas vulnerables, con una inversión de más de 4,14 millones de euros y una vigencia inicial de cinco años.

El presidente, Oswaldo Betancort, subrayó que esta decisión está alineada con el modelo de isla que defiende el gobierno insular. «Seguimos construyendo Lanzarote como la isla de los cuidados, poniendo a las personas en el centro de la gestión. Este convenio aporta seguridad financiera y jurídica para el mantenimiento de 40 plazas, lo que permitirá consolidar el recurso a largo plazo y evitar la incertidumbre de convocatorias anuales», considera.

Betancort destaca que el Cabildo está aplicando una hoja de ruta clara en materia social. «Este acuerdo forma parte de nuestra estrategia insular de atención a personas vulnerables, que construye un modelo sólido, moderno y humano», apunta.

Detalles

Por su parte, el consejero de Bienestar Social e Inclusión, Marci Acuña, explica que los centros de baja exigencia ofrecerán acceso nocturno, higiene, alimentación básica, acompañamiento social y reducción de daños, con un enfoque centrado en la calidad de vida y sin imponer condiciones rígidas de entrada para facilitar la inclusión.

Acuña remarcó la importancia del modelo de concertación y señaló que «nos permite trabajar con entidades especializadas, garantizar calidad en la atención y ofrecer un servicio público estable y profesional; este paso permitirá encargar a entidades sociales sin ánimo de lucro la gestión de este recurso público, garantizando un modelo más humano, especializado y estable en el tiempo», valora.

«Este proyecto es una pieza fundamental de esa estrategia insular de atención a personas vulnerables, que estamos implantando con planificación, recursos y visión de futuro», concluyó.

Otras actuaciones ya en marcha

Además de estas 40 plazas de baja exigencia, el Cabildo de Lanzarote ya financia 17 plazas en la entidad Flora Acoge y otras plazas para mujeres en situación de vulnerabilidad a través de Mararía, lo que eleva a 65 el número total de plazas financiadas por la Institución insular para la inclusión social de personas vulnerables. Con esta acción, el Cabildo da respuesta a una competencia municipal y resuelve una necesidad social urgente, garantizando un recurso estable.

«Por primera vez se aborda este problema con una política eficaz, coordinada y con financiación garantizada. Lanzarote da un salto cualitativo en la atención a las personas sin hogar», en versión del consejero.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas y en el Diario Oficial de la Unión Europea, tal y como establece la normativa vigente.