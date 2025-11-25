400 contenedores en San Bartolomé para la recogida selectiva de residuos Se ha hecho uso de una ayuda europea para concretar la compra

Martes, 25 de noviembre 2025

El Consistorio de San Bartolomé, con una subvención de la Unión Europea, ha adquirido 400 contenedores de 140 litros, destinados a la recogida selectiva de residuos.

Se emplearán principalmente en eventos y fiestas populares, así como en actos deportivos, culturales y sociales que se desarrollen a lo largo del municipio; según fuentes del gobierno que preside Isidro Pérez.

El Ayuntamiento de San Bartolomé refuerza su compromiso con la sostenibilidad, la gestión responsable de los residuos y el impulso de políticas alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y las estrategias europeas para una economía más verde y circular.

Complementan a los recipientes de mayor volumen repartidos por los diversos pagos del municipio.