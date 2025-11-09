3,89 millones de euros para cuidar zonas verdes y jardines de Teguise La licitación se ha dado a conocer por el Cabildo, atendiendo a un acuerdo con el Ayuntamiento. El contrato inicial se prevé que sea por dos años

José Ramón Sánchez López Teguise Domingo, 9 de noviembre 2025, 23:12 Comenta Compartir

Tras meses de incertidumbre, ya ha cobrado al fin forma la licitación destinada a que se pueda cuidar de buen modo los jardines y las zonas verdes del municipio de Teguise, con especial atención a la capital local, así como a las localidades de Costa Teguise y Tahíche. La iniciativa se ha dado a conocer por el Cabildo, en el contexto de un acuerdo establecido con el Consistorio, contándose de partida con un presupuesto próximo a 3,89 millones de euros para un contrato de dos años iniciales de vigor.

La intención oficial pasa por cerrar el acuerdo en las primeras fechas del año venidero, con lo que el mismo se extendería hasta comienzos de 2028. Y cabrá la opción de extender la relación hasta entrado el año 2030. Para que así sea, primeramente deberá completarse de manera exitoso el concurso, con ofertas antes del 1 de diciembre que permitan la firma del contrato.

De manera básica, la iniciativa deberá servir para el cuidado cotidiano de palmeras y otros árboles, arbustos, terrizos, setos, tapizantes, plantas crasas, macizos de flor, macizos arbustivos, zonas pavimentadas, redes de riego y los mecanismos eléctricos de las mismas, jardineras y estructuras ornamentales de flor; según la relación técnica.

Además, quedará la adjudicataria a la plantación de un mínimo de nuevos ejemplares vegetales; en base a un estudio previo propio que deberá tener el beneplácito del Ayuntamiento.

Parques caninos, senderos

La iniciativa contempla acciones en todos los pagos del municipio, estando incluida la isla de La Graciosa, con medidas para la infraestructura ya existente. Y con varios añadidos de cara a lo que pueda suceder desde las primeras fechas de 2026 en adelante.

De ejemplo, la entidad adjudicataria estará obligada a admitir, «para su conservación, mejora y mantenimiento», como consta en las bases; «los espacios de nueva creación, las zonas verdes y árboles de alineación que, con motivo de obras nuevas, ampliaciones, recepción de urbanizaciones o adquisiciones de todo tipo, incrementen la superficie de actuación municipal».

También se tiene previsto un apartado en referencia a los parques caninos de nueva presencia y a los futuros senderos. La entidad que resulte seleccionada tendrá que hacerse cargo, si bien con derecho a que se establezca una revisión al alza del acuerdo que se plasme a nivel económico.

Para las palmeras, que abundan en el municipio, se maneja un planeamiento específico de atenciones a cubrir; con necesidad de contarse con los permisos oficiales sobre acciones para hacer frente a posibles plagas.

Reposición cotidiana de picón

La entidad adjudicataria deberá reponer una cantidad mínima de 1.250 metros cúbicos de rofe por anualidad del contrato. El picón será «del tipo y calidad propio del usado para agricultura y antes de su instalación deberá obtener el visto bueno del responsable del contrato», se contempla en las bases formuladas por el Consistorio de Teguise y cedidas al Cabildo. El color será preferentemente negro, si bien se aceptará también el rojo.