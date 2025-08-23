La 36ª Feria Insular de Artesanía ya tiene cartel La obra está dedicada a las soletas

El Cabildo ha acogido esta semana la presentación en sociedad del cartel anunciador de la 36ª Feria Insular de Artesanía, evento a disfrutar a mitad de septiembre en Mancha Blanca.

Está dedicado a las soletas, calzado humilde y resistente, de goma y otros materiales de fácil acceso, que marcó la vida de muchas familias.

El acto de presentación, celebrado en la sede de la Corporación insular, contó con la participación de la consejera de Artesanía, Aroa Revelo; el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío; y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort.

La consejera de Artesanía, Aroa Revelo, ha subrayado que «este cartel rinde homenaje a un elemento sencillo pero cargado de memoria colectiva, que refleja la esencia de la artesanía como recurso para dar respuesta a las necesidades cotidianas».

Por su parte, el consejero de Cultura, Jesús Machín Tavío, ha remarcado que «la Feria no solo es un espacio de encuentro comercial, sino también un escaparate vivo del patrimonio cultural que nos define y que debemos transmitir a las nuevas generaciones».

El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, ha recalcado que «con cada edición, el Cabildo reafirma su compromiso con los artesanos y con la defensa de una identidad que nos distingue dentro y fuera de Canarias».

La 36ª Feria de Artesanía de Lanzarote abrirá sus puertas en Mancha Blanca (Tinajo) el miércoles 10 de septiembre y se podrá visitar hasta el lunes 15. Los detalles completos de la programación serán presentados la próxima semana.