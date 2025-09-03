354 familias de San Bartolomé optan a la ayuda municipal a los estudiantes Hay beneficiarios que podrán ingresar hasta 1.000 euros

CANARIAS7 San Bartolomé Miércoles, 3 de septiembre 2025, 22:19

El Ayuntamiento de San Bartolomé, a través de las Áreas de Hacienda y Educación, ha recibido 354 solicitudes en la convocatoria anual de ayudas al estudio dirigidas a las familias del municipio. Se puede recibir por persona hasta 1.000 euros de cantidad tope.

Ya se ha iniciado la fase de revisión de la documentación presentada, para permitir una etapa de subsanación en caso de corregir o incluir información, paso previo a la publicación de la resolución definitiva de estas ayudas y su posterior pago.

Se prevé la distribución en conjunto de al menos 323.000 euros, si se tiene en cuenta la convocatoria del pasado año, según fuentes consistoriales.

El alcalde de San Bartolomé, Isidro Pérez, destaca sobre esta iniciativa «el firme compromiso de la institución con la igualdad de oportunidades, señalando que el objetivo del Ayuntamiento es que ninguna familia del municipio vea limitada la posibilidad de que su hija o hijo acceda a una educación de calidad». Y añade que estas becas representan una «herramienta fundamental para acompañar a las familias y aliviar los gastos derivados de la formación académica».

Por su parte, la concejala de Educación, Estefanía Luzardo, subraya la importancia de este apoyo económico y explicó que «con estas ayudas se consigue que el esfuerzo de las familias tenga un respaldo real por parte de su Ayuntamiento de San Bartolomé».