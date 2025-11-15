Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 16 de noviembre de 2025
Avenida de Papagayo. C7

2,69 millones de euros para la avenida sureña de Papagayo

Las obras se podrán iniciar a comienzos de 2026

José Ramón Sánchez López

José Ramón Sánchez López

Yaiza

Sábado, 15 de noviembre 2025, 23:55

Comenta

El Consistorio de Yaiza, en la segunda intentona, ha podido cerrar con éxito la adjudicación de las obras destinadas a mejorar la neurálgica avenida de Papagayo, en Playa Blanca. La actuación, por 2,69 millones de euros, se hará por Hermanos Tavío Santana.

Hay ahorro notable con respecto al presupuesto de partida, de más de 3 millones de euros. Tanto la propuesta escogida, como la opción alternativa, presentaron condiciones económicas por debajo del desembolso inicial.

La intención municipal, según la versión trasladada por el alcalde, Óscar Noda, pasa por firmar el contrato antes de que el año se termine. Para la ejecución de los trabajos se contempla un periodo máximo de nueve meses.

La iniciativa incluye la pavimentación de la avenida al completo, junto a la creación de dos nuevas zonas de aparcamiento. También está marcada la renovación de las luminarias y la mejora del entorno urbano, entre la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y la rotonda de Ciudad Jardín, tal y como CANARIAS7 ya dio cuenta. Se quitarán barreras y se crearán nuevos aparcamientos.

