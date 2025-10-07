1,53 millones de euros para asfalto en Tiagua, Muñique, Tao, Mozaga y Soo Se prevé desde el Consistorio de Teguise actuar en un mínimo de 21 calles

El Ayuntamiento de Teguise ha iniciado el proceso de contratación de un plan de asfaltado, dotado con 1,53 millones de euros, que actuará más de 70.000 metros cuadrados de superficie viaria en los pueblos de Mozaga, Muñique, Soo, Tao y Tiagua. Se tiene el objetivo de «mejorar la seguridad, accesibilidad y calidad de las vías municipales».

Se ha puesto el foco en vías de gran longitud y peso simbólico, como la calle Sancocho en Mozaga, San Juan Evangelista en Soo, la calle Azadón en Muñique, la calle Achaman en Tiagua o la zona junto al teleclub y la iglesia de Tao. En total, existe la intención de actuar en un mínimo de 21 calles.

Este plan se desarrollará de forma progresiva entre principios de 2026 y mediados del año venidero, financiado principalmente con recursos propios del remanente municipal; y con la previsión de colaborar con otras instituciones, como puede ser el Cabildo.

Este plan de asfaltado está al margen del recientemente licitado, dotado con más de 2,5 millones de euros, de cara la mejora de vía en Costa Teguise, Guatiza y Tahíche. Se prevé que la adjudicación de los dos lotes previstos esté lista antes de que acabe el año.

«Soy consciente de que muchas calles del municipio requieren una mejora urgente, y este proyecto nace precisamente para eso: para que los vecinos vean resultados concretos lo antes posible. Teguise no se entiende sin sus pueblos. Cada núcleo, por pequeño que sea, tiene vida, historia y vecinos que merecen ser escuchados y atendidos. Por eso, este plan de asfaltado no es solo una inversión en infraestructuras, es una apuesta por nuestros pueblos y compromiso con su gente«, según la alcaldesa, Olivia Duque.

