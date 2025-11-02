Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 3 de noviembre de 2025
Taller enoartístico en fechas pasadas, con Rufina Santana. C7

La 11ª Semana Malvasía fusiona el vino con el paisaje y el arte

Se prevén actividades del 3 al 9 de noviembre

CANARIAS7

San Bartolomé

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:42

Comenta

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Vinos de Lanzarote patrocina la 11ª Semana Malvasía, evento que convierte la isla en un escenario para vivir el vino a través de los sentidos. Coincide con el Día Mundial del Enoturismo.

Habrá actividades entre el 3 y el 9 de noviembre, arrancando este lunes el evento con la experiencia 'Astronomía y Vinos de Lanzarote', guiada por Astronomía Lanzarote, en el Campesino, sede del Consejo Regulador. Será en el horario de tarde-noche.

El martes, la Bodega Vulcano acogerá el taller 'Velas y Vinos de Lanzarote', impartido por Iranti Velas; el miércoles, la Cata Sinestésica en Finca Testeina, de la Bodega de Yuco, una propuesta sensorial; y el jueves, el Restaurante Lilium se convertirá en escenario del encuentro 'VINOmios (Im)perfectos'; quedando para el viernes el encuentro con la artista Rufina Santana, quien para la ocasión abrirá las puertas de su estudio, Lanzarote Art Center.

En cuanto al fin de semana, para el domingo destaca la 'Ruta por el Paisaje del Vino', recorrido diurno por puntos de La Geria.

La 11ª Semana Malvasía fusiona el vino con el paisaje y el arte

