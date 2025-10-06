117 estudiantes de Yaiza ingresan la ayuda al transporte del curso pasado Se han repartido 92.700 euros

J.R.S.L. Yaiza Domingo, 5 de octubre 2025, 23:55

El Ayuntamiento de Yaiza ha completado el abono de las ayudas de viaje a los estudiantes correspondientes al pasado curso. Se han repartido 92.700 euros entre 117 peticionarios, entre universitarios y alumnado de ciclos superiores.

Cada demandante que de mostró estar fuera de Lanzarote ha ingresado 900 euros. Y se han dado 350 euros a cada universitarios en la isla o con características especiales. Igualmente, 350 euros por estar en un ciclo superior fuera de la isla. Y 250 euros por estudiar un ciclo superior a nivel insular.

El pasado curso hubo menos peticiones que en el periodo escolar 2023-2024; cuando se ayudó por Yaiza a 120 estudiantes.

Ya se trabaja con vistas a tramitar la entrega de fondos para el presente curso escolar, con el propósito de que el ingreso de fondos pueda cuadrar sobre mediados de 2026.