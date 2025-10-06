Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vea la portada de CANARIAS7 de este lunes 6 de octubre de 2025
Consistorio de Yaiza. C7

117 estudiantes de Yaiza ingresan la ayuda al transporte del curso pasado

Se han repartido 92.700 euros

J.R.S.L.

Yaiza

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:55

Comenta

El Ayuntamiento de Yaiza ha completado el abono de las ayudas de viaje a los estudiantes correspondientes al pasado curso. Se han repartido 92.700 euros entre 117 peticionarios, entre universitarios y alumnado de ciclos superiores.

Cada demandante que de mostró estar fuera de Lanzarote ha ingresado 900 euros. Y se han dado 350 euros a cada universitarios en la isla o con características especiales. Igualmente, 350 euros por estar en un ciclo superior fuera de la isla. Y 250 euros por estudiar un ciclo superior a nivel insular.

El pasado curso hubo menos peticiones que en el periodo escolar 2023-2024; cuando se ayudó por Yaiza a 120 estudiantes.

Ya se trabaja con vistas a tramitar la entrega de fondos para el presente curso escolar, con el propósito de que el ingreso de fondos pueda cuadrar sobre mediados de 2026.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El calor vuelve de golpe a Canarias y la Aemet ya ha señalado la fecha en el calendario
  2. 2 Rescatan a un joven desaparecido desde este sábado en una moto de agua entre Tenerife y La Gomera
  3. 3 Fallece Javier Hidalgo, director de Empresas de La Caixa en Lanzarote y Fuerteventura
  4. 4 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  5. 5 «Primero Canarias no se va a entregar a CC ni a nadie; este ataque no tiene credibilidad»
  6. 6 Este triunfo vale doble para la UD Las Palmas: Kirian Rodríguez juega y está de vuelta
  7. 7

    21 de los 49 españoles de la flotilla detenidos en Israel regresarán este domingo a España
  8. 8 El estreno imposible del Gran Canaria en el fortín del campeón
  9. 9 Una gran fiesta a lomos de las dos ruedas
  10. 10

    El infierno de los rehenes en el infierno de Gaza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 117 estudiantes de Yaiza ingresan la ayuda al transporte del curso pasado

117 estudiantes de Yaiza ingresan la ayuda al transporte del curso pasado