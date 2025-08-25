103 propuestas a los presupuestos participativos de Yaiza En septiembre se votará por los vecinos, entre las opciones que pasen el control de los técnicos

CANARIAS7 Yaiza Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Yaiza ha dado por cerrada la fase de presentación de propuestas vecinales de la tercera edición de sus presupuestos participativos, alcanzando 103 iniciativas ciudadanas registradas, casi el doble que en la edición anterior.

Los técnicos analizarán las iniciativas, de cara a ver si son válidas para ser votadas en futuras fechas por los ciudadanos. En principio, la valoración de los vecinos se contempla que cobre forma en septiembre.

El alcalde de Yaiza, Óscar Noda, valora muy positivamente «la implicación vecinal y el compromiso ciudadano con este proceso abierto y participativo, que sigue consolidándose como una herramienta clave para fomentar la corresponsabilidad y la escucha activa en nuestra gestión municipal».

El mandatario sureño recuerda, además, que «la confianza en un modelo de cogobernanza tiene en marcha iniciativas como la plataforma de formación online gratuita disponible para nuestros vecinos y vecinas en la web municipal yaiza.es, donde está detallada la oferta de cursos y el formulario de inscripción».

Por su parte, la concejala de Participación Ciudadana, Águeda Cedrés, destaca que «hemos recibido propuestas muy variadas y enriquecedoras, tanto a título individual como colectivo, desde distintos núcleos del municipio, lo que demuestra que la ciudadanía quiere ser parte activa del cambio y aportar ideas para una Yaiza mejor».

Entre las propuestas presentadas se encuentran iniciativas relacionadas con el medio ambiente, deporte, cultura, juventud, movilidad, infraestructuras, bienestar animal o accesibilidad, entre otras áreas. Yaiza adelanta ahora la fase de análisis técnico donde verifica la viabilidad de cada propuesta, antes de pasar a la fase de votación pública.

Temas

sociedad

Yaiza

Presupuestos