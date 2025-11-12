Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

1.000 tarjetas para aparcar en vados de San Bartolomé

La medida se aplica desde hace algo más de un año

CANARIAS7

San Bartolomé

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

Desde la puesta en marcha de la iniciativa, en octubre de 2024, el Consistorio de San Bartolomé ha emitido más de 1.000 tarjetas a residentes, para aparcar en los vados.

Con la medida se ha logrado liberar espacio en las calles del municipio, «permitiendo que los vecinos con más de un vehículo puedan aparcar en sus vados», según fuentes consistoriales. Se ha mejorado la calidad del tráfico, especialmente en la localidad de Playa Honda.

«San Bartolomé se ha situado a la vanguardia con una iniciativa pionera en Canarias, demostrando que desde la gestión local se pueden impulsar medidas innovadoras, eficaces y cercanas», según el alcalde, Isidro Pérez.

El Ayuntamiento de San Bartolomé considera esta iniciativa un éxito rotundo, «al liberar espacio en las calles, reducir la congestión y mejorar la convivencia vecinal, en la que gracias a una planificación urbana inteligente, se facilita así la rotación de plazas disponibles para estacionar en zonas residenciales».

canarias7 1.000 tarjetas para aparcar en vados de San Bartolomé

