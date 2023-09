¿Qué queda por hacer en la isla de La Palma tras el volcán? Todo

Dos años después de la erupción de la isla de La Palma los afectados se quejan de la falta de soluciones a los problemas que les generó el volcán. Las ayudas del Estado siguen sin llegar mientras muchos afectados viven de forma provisional en contenedores, casas de madera, con familiares o de alquiler, a la espera de que se clarifique cómo y dónde levantar sus nuevos hogares. Algunos han percibido ayudas por valor de 60.000 euros, otros 30.000, algunos 10.000 y muchos, nada. La sensación para gran parte de los afectados es que «no hay futuro». Estas son las claves de en qué momento se encuentra la isla de La Palma y los afectados, con todo aún por hacer.

1.- Vivienda

Escasas soluciones

La Palma vive actualmente una situación de emergencia habitacional. El volcán dejó sin vivienda a 2.319 personas tras arrasar 1.345 viviendas. Del total de los afectados, en torno a un centenar vive en las viviendas públicas facilitados por el Gobierno de Canarias mientras que 85 residen en las casas contenedor que se instalaron en Los Llanos y 41 en casas de madera 36 en El Paso y 5 en Los Llanos. Hay muchos que residen en casas de familiares y amigos. Muchos quieren construir una nueva vivienda y no pueden porque no tienen recursos. La especulación que ha provocado en La Palma el decreto que permitía recalificar el suelo agrícola para que los afectados pudieran levantar sus viviendas ha disparado los precios. El metro cuadrado ha pasado de 7 euros el metro cuadrado a 35. Hasta ahora solo 207 personas han solicitado licencia de construcción. La mayoría tienen sus propios terrenos y con las ayudas recibidas tienen para levantar su casa; otros han comprado el terreno y como se dedican al sector de la construcción optan a hacerse su propia casa. El resto sigue a la espera de soluciones. Desde el Gobierno de Canarias se trabaja en un plan de vivienda específico para la isla que prevén que salga adelante en unos meses y solucione el problema. Es fundamental que el Estado abone los 100 millones de euros anuales por cuatro ejercicios a los que se comprometió y que no llegan. El Gobierno de Canarias y el Cabildo de la isla los reclaman.

2.- Decreto de reconstrucción

Aprobación inminente

El Gobierno de Canarias ultima el decreto de reconstrucción de la isla de La Palma, que ordenará el uso de los suelos y permitirá empezar con la construcción de viviendas, entre otras infraestructuras. El anterior gobierno, el 'pacto de las flores' redactó 8 decretos y el último presentas «visos de inconstitucionalidad», lo que ha obligado a su revisión lo ha retrasado.

3.- Gases en Puerto Naos y La Bombilla

Desalojados de sus casas

Las localidades de Puerto Naos -principal zona turística de la zona- y La Bombilla siguen cerradas por la presencia de gases. Unas 1.300 familias están realojadas en casas de familiares, viven de alquiler o incluso en hoteles -hay 71 personas en esta situación-mientras los negocios de la zona continúan cerrados a cal y canto y los trabajadores siguen en ERTE. A finales de este mes se van a colocar sensores en la zona y se va a probar un sistema pionero en el mundo que permitirá sacar los gases por un emisario hacia el mar. Si los resultados son óptimos podrían regresar algunos vecinos a casa pero aún no hay nada definitivo.

4.- Sector turístico

Los visitantes siguen sin llegar

El sector turístico avanza a medio gas y reclama un fondo de vuelos para elevar la conectividad -ha caído un 40%y campañas de promoción en los países europeos para explicar bien que «no hay peligro y que los gases están contenidos en un pequeño área, como indica el presidente del CIT Tedote, Óscar León. La isla tiene un 25% menos de camas turísticas debido a que se perdieron bajo la lava o están clausuradas por los gases en Puerto Naos. Los turistas han descendido más de un 30% en el último año.

5.- Sector platanero

Llegan las ayudas

El sector platanero está recibiendo las ayudas. De hecho, como apunta el presidente de la Asociación de Productores de Plátano de Canarias, Asprocan, Domingo Martín, «teniendo en cuenta el carácter del palmero, el tipo de cultivo y el apoyo de la administración, en dos años la isla producirá el 90% de lo que tenía antes de la erupción. Para entonces, quedará pendiente la superficie sepultada por la lava y que, bien gestionada su reconstrucción, podría estar disponible en cinco años. La lava arrasó 230 hectáreas pero la superficie afectada por daño de las cenizas y falta de agua se extendió a 2.800 hectáreas. El daño económico al sector ascendió a 100 millones y 10.000 personas directa e indirectamente.

6.- Carreteras

Comunicaciones a buen ritmo

El mayor avance de reconstrucción e la isla se ha dado a nivel de las comunicaciones. Hoy se inaugura la carretera que une La Laguna con Las Manchas y que se comió la lava (casi 74 kilómetros de carretera desaparecieron). Esta vía se ha convertido en un símbolo aunque aún quedan muchas vías por abrir. «El camino ya está trazado y hay que seguirlo», como indica el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, en el que están puestas las esperanzas de todos los palmeros. Rodríguez, de Coalición Canaria (CC) y en la anterior legislatura alcalde de El Paso -uno de los municipios afectados, vio recompensada en las elecciones del 28 de mayo los esfuerzos y gestiones que hizo por sus vecinos tras la erupción y obtuvo mayoría absoluta en el Cabildo. La erupción provocó un cambio político en la isla, con un destacado ascenso de CC.

7.- Medidas específicas

Singularizar la catástrofe

El presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, indica que el problema del Estado a la hora de reconocer ayudas que solventen la actual situación es que no quiere «sentar un precedente» con La Palma. Sin embargo, Rodríguez considera que es necesario «singularizar esta catástrofe». Como explica, cuando se produce una erupción se pierden casas, fincas e infraestructuras y también el suelo, de forma que no se puede volver a levantar lo que había en el mismo sitio. La Ley de Volcanes, que se promueve desde Canarias, será clave. Obliga a modificar otras normas nacionales, como la de expropiación forzosa, pero ayudará a una gestión más rápida y eficaz de cara a futuras erupciones y a cubrir a los afectados.