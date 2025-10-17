El Estado activará en noviembre las ayudas a La Palma con 100 millones y una bonificación del 60% del IRPF El Gobierno de España aprobará en noviembre un decreto ley que materializa los compromisos con la isla, mientras Canarias avanza en vivienda, pagos y recuperación tras la erupción volcánica

CANARIAS7 Santa Cruz de La Palma Viernes, 17 de octubre 2025, 14:20 Comenta Compartir

La Comisión Mixta para la reconstrucción de La Palma alcanzó un acuerdo decisivo entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España para poner en marcha las ayudas estatales comprometidas con la isla. En virtud de este consenso, el Ejecutivo central aprobará en noviembre un decreto ley que incluirá una bonificación del 60% del IRPF y la transferencia de 100 millones de euros correspondientes a 2025, destinados a compensar el valor de lo perdido por la erupción volcánica.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, celebró el acuerdo y destacó que «este paso da respuesta a una demanda justa de los palmeros y palmeras, que han sido pacientes y merecen que los compromisos se cumplan cuanto antes». En la reunión también participaron representantes del Cabildo de La Palma y de los ayuntamientos más afectados.

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, hizo balance de las actuaciones desarrolladas dentro de la estrategia autonómica para la recuperación. Estas se han articulado en torno a cinco ejes: la aprobación de tres leyes de reconstrucción en materia urbanística, agraria y de vivienda; la apertura de una oficina de atención personalizada; la ejecución de un Plan de Pagos para compensar pérdidas; el desarrollo de un Plan de Vivienda específico; y la retirada progresiva de las casas contenedor y de madera.

El Gobierno de Canarias ha destinado ya 100 millones de fondos propios en dos anualidades (2024 y 2025), además de los 100 millones transferidos por el Estado en enero de 2024, con los que se ha abonado la totalidad de las 800 viviendas habituales destruidas, beneficiando a 1.415 personas.

En materia de vivienda, el Ejecutivo autonómico ha invertido 78,5 millones de euros para adquirir o construir más de un centenar de hogares en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, y trabaja en nuevos proyectos que sumarán más de 300 viviendas adicionales.

Con estas medidas, el Gobierno de Canarias y el Estado avanzan de forma coordinada en la reconstrucción integral de La Palma, marcando noviembre como un mes clave para la materialización de los compromisos económicos y fiscales.