Vea la portada de CANARIAS7 de este viernes 21 de noviembre de 2025
Imagen de archivo de luces de Navidad en España. EFE
Navidad 2025

Encendido de las luces de Navidad en Santa Cruz de La Palma 2025: horario y programa

La ciudad prepara el encendido navideño con un programa que combina actos protocolarios y un despliegue tecnológico con 300 drones

CANARIAS7

CANARIAS7

Viernes, 21 de noviembre 2025, 06:18

Comenta

Santa Cruz de La Palma da el pistoletazo de salida a la Navidad con el encendido de luces este sábado 22 de noviembre. El programa no se limita al alumbrado, sino que combinará tecnología, música y festividad.

El desarrollo de la jornada comenzará en el entorno de la Plaza de España, espacio donde está programado el pregón de Navidad a las 19:00 horas. Este encargo institucional ha recaído en José Francisco Concepción Checa, docente y párroco de la Parroquia Matriz de El Salvador, cuya trayectoria académica y religiosa lo vincula de forma estrecha con la vida de la ciudad. Concepción Checa inició su formación en el Centro de Estudios Teológicos de Tenerife y posteriormente obtuvo el bachiller en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Tras su ordenación sacerdotal en 1994, amplió estudios en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y en la Escuela Bíblica de Jerusalén, un recorrido que precede a su labor pastoral en distintas parroquias de Tacoronte, Roma y Santa Cruz de Tenerife, así como a su actividad docente en centros educativos de la isla.

Tras el pregón, se llevará a cabo el encendido de las luces de Navidad, a partir de las 21:15 horas en la avenida Marítima, junto a la calle Apurón. El espectáculo de drones será el tercero consecutivo en la capital y, según la planificación municipal, ofrecerá composiciones visuales y figuras navideñas ejecutadas mediante movimientos sincronizados.

El diseño de la programación nocturna incorpora además actuaciones musicales que tendrán lugar tras la exhibición aérea. La organización municipal ha comunicado que intervendrán Andrea Rodríguez y la Banda del Trópico, seguidos de la Orquesta Tropicana's, cuya actuación está prevista como cierre de la jornada.

