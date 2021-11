El cambio del viento afectará a los aeropuertos y preocupa la lluvia en La Palma

El portavoz del PEVOLCA, Francisco Prieto, y Carmen López, técnico del IGN en Canarias y portavoz del comité científico comparecieron este jueves para dar los últimos datos de la erupción en La Palma.

Según el comportamiento del proceso eruptivo en las últimas horas, y teniendo en cuenta las previsiones meteorológicas de las próximas, lo que más preocupa en estos momentos es la evolución de la nube del humo y ceniza del volcán, que podría afectar al aeropuerto de La Palma e ,incluso, también a los de Tenerife y La Gomera.

«La altura de la columna en estos momentos es de 3.100 metros. Según las estimaciones, el viento girará hacia el este en las próximas horas, por lo que la nube será desfavorable para la operatividad del los aeropuertos en las próximas 36 o 48 horas. Esta circunstancia no solo afectará al aeropuerto de La Palma sino que posiblemente también condicione al de La Gomera y Tenerife. La probabilidad de lluvia puede ser de carácter fuerte en las próximas horas», afirmó López.

En cuanto a la sismicidad, la portavoz del comité científico aseveró que muestra una «tendencia descendente» tras horas de gran sismicidad. «La magnitud máxima que se registró en las últimas 24 horas fue de 4,8 de intensidad IV la pasada medianoche. El de ayer fue el día con mayor intensidad sentida en las últimas horas.

«Continúa la tendencia descendente en la emisión de toneladas del dióxido de azufre. En cuanto al dióxido de carborno también decrece. Estas emanaciones difusas no suponen un peligro para las personas. Durante la mañana de hoy se está registrando un incremento en Puntagorda, pero sigue siendo buena la calidad del aire en el resto de estaciones», manifestó Carmen López.

Por su parte, el portavoz del PEVOLCA, Francisco Prieto, no se mostró optimista en cuanto al fin del proceso eruptivo. «Tengo que destacar que que el volcán no nos da tregua. Hace unos días tuvimos valores elevados de CO2 que luego descendieron y ayer hubo un aumento de sismicidad. El tremor y la sismicidad han bajado en las últimas horas, pero esto no es definitivo, y lo que sí se mantiene estable es la deformación».

También destacó la llegada de las precipitaciones, sobre todo en el norte y este de la isla. «Durante esta tarde comenzarán las precipitaciones y con prealerta y nivel amarillo, que afectará a la parte norte y este de la isla. La situación se relajará para mañana. En cuanto a la calidad del aire se mantienen los picos de los últimos días, pero durante la mañana solo hay índices altos en Puntagorda.

El portavoz del PEVOLCA, describió el avance de las coladas, destacando que la número 4 se está ensanchando y está a unos 300 metros de la costa. «También están recibiendo aportes la 1 y la 9 y ya son 1.040 la hectáreas afectadas. La fajana originaria ha crecido 0.85 hectáreas, alcanzando casi las 43 hectáreas», dijo Peña que sin datos actualizados, no prevé «un aumento en las edificaciones afectadas» porque la lava corre por las coladas existentes«, dijo del técnico del Pevolca Francisco Prieto.