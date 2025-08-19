Cuatro años después de la erupción del volcán de La Palma comienza la retirada de las casas contenedor Los afectados rupción van dejando los contenedores a medida que van cobrando el valor de la propiedad que perdieron

La Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, en coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), ha comenzado a retirar las primeras casas contenedor destinadas para afectados por el volcán Tajogaite que han encontrado una alternativa habitacional.

Parte de estas estructuras, propiedad del Icavi, serán destinadas a petición del Cabildo de La Palma a albergar el futuro centro de control y vigilancia de gases para Puerto Naos y La Bombilla, en Los Llanos de Aridane, mientras que el resto se reservarán para posibles emergencias en el archipiélago.

La consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, ha recordado que el proceso de desmontaje se inició el pasado 31 de julio en El Paso y continuará en ambos municipios a medida que las viviendas provisionales queden libres.

Según ha explicado, la Administración ya ha abonado la totalidad de las viviendas habituales destruidas por la erupción, salvo 25 expedientes pendientes por problemas documentales relacionados con herencias o localización de propietarios.

Algunas de las casas contenedor y de madera ya han sido desalojadas por las familias que han recibido la compensación económica.

Desde la Consejería de Presidencia han comunicado que «a partir de ahora se dará un plazo razonable para que el resto de las personas todavía alojadas puedan ir buscando una solución habitacional propia».

También han señalado que quienes, pese a haber cobrado, no dispongan de recursos suficientes para acceder a una vivienda, tendrán la opción de optar al alquiler de las 53 casas que el Cabildo construye en Los Llanos de Aridane con financiación de la Consejería de Presidencia, cuya finalización está prevista en 15 meses.