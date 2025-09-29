La comunidad educativa del Valle de Aridane sigue esperando por la resonstrucción de los colegios que destruyó la lava en 2021 Denuncia que dos años después de que se anunciara el proyecto, nada se sabe

Entre lo mucho que destruyó la lava tras la erupción de 2021 estaba los colegios de Los Campitos y Todoque.

Lunes, 29 de septiembre 2025

La comunidad educativa del Colegio de Escuela Rural (CER) Valle Aridane, de la que forman parte los colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Los Campitos y CEIP Todoque ―destruidos por la lava en 2021― expresa su «profunda preocupación» por la falta de información sobre el proyecto de construcción de un nuevo centro escolar, anunciado desde hace dos años y medio.

Por ello, se dirige públicamente a las instituciones competentes para que aporten de manera «clara y concreta» qué ocurre a día de hoy con este proyecto.

En marzo de 2023, la organización Rotary se comprometió a financiar la construcción de un nuevo centro educativo. Incluso en esas fechas se organizó un acto en el que en se llegó a celebrar un simbólico acto público a modo de colocación de la primera piedra, con la asistencia de la presidenta de Rotary Internacional, Jennifer Jones; el entonces presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres; y el presidente en esa época del Cabildo palmero, Mariano Hernández Zapata.

Sin embargo, aún «no se ha comunicado ningún avance ni se ha presentado un plan oficial que asegure el cumplimiento real de este compromiso», senuncia la comunidad educativa en ElValledeAridane.com, la web dedicada a informar sobre la población afectada por la catástrofe del Tajogaite.

«Por el contrario» ―subraya la comunidad educativa― «hemos tenido conocimiento por la prensa de que se está barajando la posibilidad de realizar un proyecto de campus universitario en el municipio de Los Llanos de Aridane, también apoyado por la organización Rotary»

Una iniciativa a la que desde el CER no se le resta valor, pero considera «prioritario que se atiendan de forma urgente las necesidades educativas de los más pequeños, quienes siguen a la espera de un centro digno y estable que sustituya a los colegios perdidos bajo la lava«.

Por ello, además de pedir información actualizada sobre el estado del proyecto, reclama «un compromiso firme, con plazos y presupuestos definidos, que garantice que nuestros alumnos y alumnas dispondrán de las instalaciones que merecen« así como »claridad sobre las competencias y responsabilidades de cada institución en este proceso«.

«La educación de nuestros niños y niñas no puede quedar relegada ni supeditada a proyectos futuros de otra índole», por lo que confían en que «las Administraciones Públicas darán una respuesta rápida y responsable a esta demanda que no es solo de las familias, sino de toda la sociedad palmera».

