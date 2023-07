La Guardia Civil establece un dispositivo de seguridad por las fiestas de La Graciosa

Con motivo de la celebración este fin de semana de las fiestas patronales de La Graciosa, la Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas ha desplazado a la Unidad de Seguridad Ciudadana, que realizará las labores de prevención a la delincuencia conjuntamente con patrullas territoriales de Costa Teguise, además en el desarrollo de las fiestas, el Servicio Marítimo potenciará la vigilancia en el litoral de la isla.

El objetivo es garantizar el normal desarrollo de los eventos previstos con personal especializado que realizarán un operativo para garantizar la seguridad en los desplazamientos marítimos, realizando las tareas de prevención, mantenimiento y restablecimiento de la Seguridad Ciudadana por la gran afluencia de visitantes en la celebración de los Actos de Ntra. Sra. La Virgen del Carmen, en coordinación con otros cuerpos de Seguridad y emergencias.

Con este despliegue se pretende garantizar la seguridad en los medios de transporte marítimo, velar por la seguridad pública con la prevención y disuasión de ilícitos penales o administrativos como el menudeo y consumo de sustancias estupefacientes entre otros cometidos, quedando el litoral de la isla bajo las competencias de los cometidos específicos del Servicio Marítimo Provincial que estarán prestando apoyo en los actos que se desarrollen en la zona de costa.

Recomendaciones

A las personas que tengan previsto desplazarse hasta la isla de la Graciosa con motivo de las fiestas, se les recomienda llevar ropa cómoda, protección solar y beber mucha agua para sofocar el calor.

Seguir siempre las indicaciones de los organizadores y los organismos de seguridad y emergencias, evitar llevar grandes bultos que pudieran entorpecer una posible evacuación y tener en cuenta que la cobertura de los teléfonos móviles se puede limitar ante la afluencia de gente.

Una vez en el lugar, identificar las salidas de emergencia y si hay elementos estáticos como postes o farolas, no subirse nunca a ellos; no situarse bajo elementos que puedan conllevar riesgo, como altavoces o partes del escenario; no pararse en zonas de paso; vigilar nuestras pertenencias y, si se ve algo anómalo dar aviso a los Cuerpos de Seguridad, teniendo en cuenta que si vamos con niños, debemos tener especial cuidado de no perderlos de vista.