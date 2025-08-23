Reanudan la realización de eventos en senderos de la Gomera tras la ola de calor en Canarias El Cabildo baja a grado 1 las medidas preventivas ante el riesgo de incendios, que aún implica prohibiciones, como la realización de fuego en exteriores.

El Cabildo de La Gomera ha bajado a grado 1 de medidas preventivas aplicadas por riesgo de incendios forestales ante el cambio de las circunstancias meteorológicas, por lo que se reanuda la celebración de eventos deportivos y actividades recreativas en senderos y pistas forestales, así como la actividad de aprovechamiento forestales y uso de recursos de zona forestal.

También se permite el desarrollo de actividades cinegéticas y concursos de caza y la utilización de vehículos a motor en pistas forestales con fines recreativos.

En cambio, el grado 1 mantiene la prohibición de realizar fuego en exteriores, incluidas hogueras, barbacoas, fogones, cocinas de gas o de leña, de quemas de restos vegetales o forestales, el uso de fogones en áreas recreativas cercanas al entorno forestal que carezcan de medidas de seguridad (matachispas), la realización de exhibiciones pirotécnicas en zonas de riesgo y el uso de maquinaria o herramientas que generen chispas, según especifica en una nota el Cabildo.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, ha puesto en valor el comportamiento que la ciudadanía, tanto residentes como visitantes, han tenido durante la temporada estival, «lo que ha permitido que, hasta ahora, se haya desarrollado un verano tranquilo y sin incidentes«.

«Toda prudencia es poca, y es nuestra obligación actuar de manera responsable para evitar generar cualquier situación que pueda desencadenar en un incendio«, ha señalado Curbelo en una nota de prensa.

El Cabildo gomero ha reiterado la importancia de seguir las indicaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias y de contactar con el 112 o con el CECOPIN (922 14 15 01) ante cualquier incidente.