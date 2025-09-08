Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de la Virgen del Pino en los años 50 C7
Honor y mando para la Virgen del Pino

No sería hasta la Bajada de la Virgen del Pino del 11 al 25 de octubre de 1936 cuando la imagen lució las insignias, anudando con el fajín el espadín y el bastón a los pies del trono

José Luis Yánez Rodríguez

Cronista Oficial de Teror

Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:20

En atención a lo solicitado por el ayuntamiento terorense, el informe realizado por el coronel Rafael de Castro, las promesas realizadas durante la campaña africana ... y lo acordado en la visita del general Primo de Rivera el año anterior; la Gaceta de Madrid publicaba el 27 de agosto de 1929, un Real Decreto por el que «se tributarán anualmente, en el día de su festividad, a la imagen de la Virgen del Pino, de la villa de Teror, los mismos honores que para los Capitanes generales de Ejército están consígnalos en las Reales Ordenanzas, cuando existan fuerzas militares en el lugar de su residencia, y la representación de Mi Real Persona en cuantos actos de culto se celebren en honor a la citada imagen. Dado en Santander á veintiuno de Agosto de mil novecientas veintinueve, Alfonso».

