«Mesa para 15, solo personas del Partido Socialista»

Mesa para quince personas. Solo personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de VOX, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña». De esta forma anunciaba Marcos Navarro, la persona que ejercía de presunto intermediario en el caso Mediador al ya exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo -conocido en la causa como 'Tito Berni'- que había organizado una de las tantas cenas en restaurantes de lujo que celebraron en las que negociaban con empresarios supuestos chantajes y tratos de favor a cambio de suculentas comisiones.

A estas reuniones, según consta en la investigación que llevaron a cabo la Policía Nacional y Guardia Civil, asistía el general jubilado Francisco Espinosa Navas, alias 'Papá', que aprovechaba la enorme red de contactos que había acumulado durante sus años en la Benemérita para ejercer presión a los empresarios perjudicados en esta trama. La misma se dedicaba, presuntamente, a f orzar a empresas sobre todo del ámbito ganadero y alimentario, a cambio de conseguir suculentas comisiones.

Por ahora han sido detenidas 12 personas, la última de ellas, el que fuera diputado nacional por el PSOE, Juan Bernardo Fuentes, quien no fue arrestado en su momento cuando estalló la operación al estar aforado, condición que ya perdió al renunciar a su acta en el Congreso forzado por el partido de Pedro Sánchez.

«¿Me dijiste anoche que hicieron la transferencia al equipo de fútbol, o lo soñé?», preguntó Fuentes al intermediario

También fue detenido en el marco de esta causa Taishet Fuentes, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias, cargo que antes ostentó su tío Juan Bernardo Fuentes. Ambos fueron suspendidos de militancia por parte del PSOE.

También fue apresado el general retirado de la Guardia Civil Francisco Javier Espinosa Navas, que fue jefe de la Comandancia de Las Palmas hace una década, y que es el único de todos los investigados que permanece en prisión provisional.

Los delitos investigados en el caso Mediador son los de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y pertenencia a organización criminal.

Juan Bernardo Fuentes fue capturado este lunes y los investigadores procedieron a una entrada y registro en su domicilio de Puerto del Rosario a petición de la magistrada que instruye el caso Mediador, María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres y Farizo.

El registro domiciliario tuvo lugar en presencia del detenido, que fue arrestado a las 9.00 horas. Se prevé que pase a disposición judicial este miércoles, según anunció la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Fuentes, junto a Pedro Sánchez. / C7

Un informe realizado por Asuntos Internos de la Guardia Civil que consta en las actuaciones, narra cómo se llevaron a cabo los primeros contactos entre los supuestos cabecillas de esta trama con los empresarios que extorsionaban o los que también participaban en ella para conseguir algún tipo de beneficio.

Una de ellas la organizó el intermediario Marcos Navarro el 21 de octubre de 2020 en el conocido restaurante Ramsés, de Madrid, aunque un día antes, ambos habían quedado en el mismo lugar con el empresario Antonio Bautista Prado, propietario de Cleanergetic Seers Solution. El objeto de ese encuentro era el de 'arreglar' la manera de que se pudiera beneficiar de la Zona Especial de Canarias (ZEC) para así acceder al negocio de la instalación de energías renovables en mercantiles o en las propias administraciones públicas que podían estar 'controladas' por los dos políticos.

José Francisco Duque jura este martes su cargo La renuncia de Fuentes Curbelo al acta de diputado por Las Palmas dejó libre un escaño de los tres que obtuvo el PSOE por la provincia en las elecciones del 10N, que será ocupado a partir de este martes y hasta que finalice la legislatura por José Francisco Duque, que iba como número 6 de la lista socialista, tras María Arabia Mendoza, ya fallecida. Duque tomará posesión al inicio del pleno del Congreso, previsto para este 21 de febrero, y prometerá su cargo para asumir la condición plena de diputado que le permita participar en los debates y en las votaciones como miembro del grupo parlamentario socialista.

En la conversación que mantuvo Navarro con el exdiputado a la mañana siguiente, este último le preguntó si le habían pagado ya o no una 'mordida' utilizando como tapadera al equipo de fútbol del que era el máximo responsable: el Club de Fútbol Tetir. «Buenos días, qué tal. ¿Tú me dijiste anoche que hicieron la transferencia al equipo de fútbol, o lo soñé?». Navarro le respondió que no sabía si estaba «soñando o no, pero seguramente estarías pensando en cabras, seguramente». Le dijo también que ya estaba «todo preparado y cerrado» para llevar a cabo una nueva reunión en el Ramsés esa noche del 21 de octubre, a la que solo podían asistir «personas del Partido Socialista. No pueden entrar los de VOX, ni Podemos, ni arrastrados catalanes ni toda esa gente extraña».

Los «compañeros» que fueran a esa reunión debían pagar, según Navarro, un menú «de cena y las copas» en un reservado «dentro solo para nosotros», le trasladó. «Sobra decirte que tu comida -en referencia al diputado-, la de Antonio y la mía van a cargo de las empresas mías, ¿vale?». El precio inicial del menú por persona era, según Fuentes, de 60 euros, un precio que le pareció «un poco alto», por lo que Navarro le propuso que pagara cada uno 40 euros y lo restante lo abonaría «la empresa». «Tenemos ahí al, al Adriá ese o al viejo ese haciéndonos la comida, al Arzak ese allí haciéndonos la comida a nosotros. Está bien, ¿no?», insistió.

«El reservado está de puta madre, tranquilidad total. Hay unos biombos puestos. Nadie tiene acceso a nosotros y hasta la hora que queramos, ¿vale? ¿Me explico? Nadie va a poder acceder a nosotros, ni fotografías ni rollos raros. Tranquilo», le escribió el conseguidor al exdiputado horas antes de que se celebrara ese encuentro con personas afines al PSOE.