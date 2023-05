Y a partir del 28M... ¿cambiará algo?

Habrá quien esté o no en corcondancia con mi parecer, pero personalmente la política me parece que está desgastada, carente de la verdadera importancia que entraña, o el papel que debería jugar en el destino de una nación y sus gentes. No creo en esa «raza», creo que todos mienten y a lo largo de los años, se ve un desengaño tras otro, donde nos percatamos de la triste realidad. Desde que los políticos llegan al poder buscan su propio beneficio, anteponiéndolos al del pueblo, al que se deben, ya que al fin y a la postre, son siempre los damnificados.

Ya está aquí el día de las elecciones municipales y autonómicas en el que todo el regimiento de eruditos, léase como humanos dotados para dirigir las voluntades y deseos del pueblo al que representan, esperan ansiosos y nerviosos el momento del recuento de votos. Su objetivo, sin duda es alcanzar el poder para imponer sus voluntades antes que las de cualquiera de los ciudadanos que les confiaron su voto. Es curioso como un humilde padre de familia, cuyos progenitores a fuerza de trabajo y sacrificio pudieron darle unos estudios, una carrera, un máster posterior, y que a base de esfuerzo y tras innumerables pruebas psicotécnicas de aptitud y de exigencia de conocimientos, logra por fin un ansiado puesto en una empresa, en la que no será más que un mil eurista. Pero no, ¿para qué? si en este país basta con tener labia y persuadir a los ciudadanos y con no tener prácticamente ningún estudio ya optas a pertenecer a «la casta» política.

Anteponen alcanzar el poder para imponer sus voluntades por encima de las de cualquier ciudadano que les confió su voto

Estoicamente los ciudadanos acuden en masa a votar a su partido político. Está claro que nos lo inculcan y lo consideran como una obligación para todos. Y lo cierto es que sí, lo es. Implica unos valores altos de responsabilidad, de esperanza que nuestro pueblo, el canario y el español, posee y nunca ve solución. Por ejemplo que seamos de las Comunidades Autónomas con más paro juvenil, o que el precio de la cesta de la compra esté más alta (en comparación con los sueldos).

Es triste percatarse de que con el paso de cada cuatro años no haya nada más allá que falacias en sus palabras como decimos los canarios: engañabobos. Sus promesas, sean del color que sean, izquierda, derecha, el desaparecido en combate centro democrático, todos. Se podría tildar este artículo como derrotista de cara el futuro español, pero el tiempo pondrá a cada uno en su lugar. No me siento representado por nadie. Sobran políticos en este país, no les creo.