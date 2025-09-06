Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo Ep

Interior detecta 6.734 casos activos de violencia de género en Canarias

A 31 de agosto de este año hay un total de 105.509 casos activos por violencia de género, de los que 19 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 14.818 en medio, y 89.515 en bajo

Ep

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:36

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 105.509 casos activos de víctimas de violencia de género --6.734 de ellos en las islas Canarias--, de los que 54.382 son con menores a cargo, según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska recogidos por Europa Press.

En cuanto a las edades de las víctimas de los casos que se encuentran activos, Interior señala que existen 1.384 mujeres menores de 18 años; 26.395 de 18 a 30; 48.982 de 31 a 45; 26.260 de 46 a 64; y 2.488 de 65 o más.

Los datos de Interior también revelan que hay 54.382 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.413 estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay dos casos de este tipo en riesgo extremo, 132 en alto y 1.279 en medio.

En los casos con menores en situación de riesgo «se detecta una especial combinación de indicadores que apuntan a que la violencia ejercida por el agresor sobre la víctima podría extenderse a otras personas cercanas a esta, especialmente hacia los menores a su cargo».

Igualmente, la estadística refleja 11.982 casos con menores a cargo de «especial relevancia», con 18 de ellos en riesgo extremo, 1.072 en alto y 10.892 en medio. En estos últimos se detecta «una especial combinación de indicadores que aumentan de manera significativa la probabilidad de que el agresor ejerza sobre la víctima violencia muy grave o letal«.

Por comunidades, el mayor número de casos activos de violencia de género está en Andalucía, con 27.215; le sigue la Comunidad Valenciana, con 17.987; la Comunidad de Madrid, con 13.009; Canarias, con 6.734; Galicia, con 6.231; Murcia, con 5.787; Castilla-La Mancha, con 5.677; Castilla y León, con 5.592; Baleares, con 4.378; Extremadura, con 2.964; Aragón, con 2.562; Asturias, con 2.214; Navarra, con 2.080; Cantabria, con 1.608; La Rioja, con 962; Ceuta, con 272; y Melilla, con 237.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La prensa británica destapa el estado del joven desaparecido en el sur de Gran Canaria: «No podía mantenerse en pie»
  2. 2 Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes»
  3. 3 Más de 250 personas y 26 organizaciones denuncian a Santiago Abascal por su «guerra sucia» contra el Open Arms
  4. 4 Así es el buque lleno de vacas que destapó toda la red de narcotransportistas que pasaba por Canarias
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6 Dos detenidos por amenazar con un cuchillo y robar en Las Palmas de Gran Canaria
  7. 7 Desbloqueo urgente del macrocontrato de recogida de basura en Las Palmas de Gran Canaria: «No podemos perder ni un solo día»
  8. 8 Canarias se prepara para la 'Luna de sangre' en el eclipse y un astrofísico desvela la mejor hora para verla
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10 El mejor sándwich mixto en Las Palmas de Gran Canaria es el de Cuptural Coffee

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Interior detecta 6.734 casos activos de violencia de género en Canarias

Interior detecta 6.734 casos activos de violencia de género en Canarias