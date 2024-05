«La inmigración ilegal ni es inevitable, ni imprevisible, todo eso es mentira»

Jorge Buxadé, europarlamentario y candidato de Vox al Parlamento Europeo, estuvo ayer de visita en Gran Canaria, acompañado de su compañero de lista Juan Carlos Girauta y de la plana mayor de Vox en la isla, con Nicasio Galván, Alberto Rodríguez y Yeray Suárez, al frente.

La primera parada de una intensa jornada fue acudir a las puertas del centro de acogida de inmigrantes Canarias 50, en La Isleta. Allí, en una puesta en escena muy medida, Jorge Buxadé acudió con una gorra en la que se veía tachada Agenda 2030, mientras que Juan Carlos Girauta vestía una camiseta con el lema 'Sin agua no hay vida'.

Buxadé aprovechó su escala en Gran Canaria para hablar de inmigración y el catalán fue muy claro al respecto. «Canarias merece un partido político y unos políticos que representen las necesidades y los intereses de Canarias en Bruselas. La mayor parte de los principales problemas que afectan a Canarias tienen solución en Bruselas y muy especialmente el control de la inmigración ilegal», espetó.

«La inmigración ilegal ni es impresivible, ni es inevitable ni es imposible de solucionar, pero sin embargo Partido Popular, Partido Socialista, así como las organizaciones separatistas aquí en Canarias nos dicen que esto es inevitable, imprevisible y que además no tiene solución. Eso es mentira. La proliferación de centros de Menas con la llegada masiva e incontrolada de inmigrantes ilegales a las costas canarias, con la colaboración y complicidad de terceros estados, como Marruecos, y de mafias organizadas que los traen y que les anuncian un futuro de esperanza y de riqueza en esta tierra constituyen el principal problema», continuó.

«Tenemos modelos de control de la inmigración ilegal que podrían ser perfectamente reproducibles aquí en Canarias como el que se desarrolló en Australia, también una isla, que evitó de forma inmediata la entrada de inmigrantes ilegales. No tenéis futuro en Canarias, no tenéis futuro en España, no tenéis futuro en Europa. El que no entre legalmente con un contrato de trabajo, con visado y la documentación en regla no tiene futuro en Europa. Este es el mensaje que hay que darles a las mafias, a los terceros estados y a los inmigrantes ilegales», agregó.

Finalmente, puso de relieve: «Por supuesto que los inmigrantes ilegales son la pieza más débil de toda esta cadena, pero eso no significa que el buenismo nos tenga que llevar a aceptar la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, porque luego son los barrios los que se degradan y los vecinos los que sufren las consecuencias».

Buxadé aludió a una encuesta en la que se hace referencia a que siete de cada diez europeos cree que su país acoge demasiados inmigrantes, para opinar que si ese mismo sondeo se hiciera en Canarias arrojaría una tasa aún mayor. «Tenemos que acabar con estos modelos de multiculturalismo que han fracasado. Nosotros no queremos que Canarias se convierta en Lampedusa ni se convierta en una isla griega. Nosotros queremos que Canarias tenga un futuro de prosperidad, de empleo, de trabajo y de seguridad para todas las familias de Canarias», afirmó.

Ha calificado de «grave problema» que en este momento el Gobierno marroquí «no acepte» que España le devuelva a los ciudadanos de su país que han entrado en su territorio de forma irregular. «Solidaridad con los canarios, pero eso solo se puede hacer con un control férreo de las fronteras utilizando a nuestra Armada y Salvamento Marítimo para devolver a todos los buques de traficantes a las costas de origen». «La entrada de tráfico ilegal de seres humanos es inadmisible en una Europa moderna, aceptar eso es el esclavismo».

Durante la visita de Buxadé y de los políticos de Vox al centro de acogida Canarias 50 varios vecinos de La Isleta se acercaron para dialogar con el eurodiputado. Todos expresaron el malestar existente, con situaciones que están viviendo en el día a día que está alterando el habitual pulso del barrio. «La inseguridad ha crecido y los inmigrantes acuden al centro a comer, ya que el resto del día están en la calle. Todos con móviles, con conexión a Internet y con un efecto llamada que nos preocupa. Nuestra vida se ha alterado, muchos vecinos no aguantan más y no podemos hablar con nuestra alcaldesa, ya que no nos atiende porque aún se cree ministra».

Buxadé entendió perfectamente sus demandas y recalcó que es «hay un problema que los canarios deben saber y que nadie se los dice. Ahora mismo no sabemos cuántos inmigrantes ilegales hay en Europa. ¿Cuántos inmigrantes ilegales hay en Canarias? Nadie lo sabe. Acnur da unos datos, Frontex da otros, el Ministerio del Interior los oculta y el Gobierno de Canarias hincha o reduce los datos en virtud de sus necesidades presupuestarias. Necesitamos saber la radiografía de la inmigración ilegal de Europa», recalca.

«Primero identificarlos, segundo perseguirlos y tercero deportarlos, ese es el primer paso que hemos dado en esta legislatura», recalcó, mientras se dio con posterioridad un paseo con los vecinos por La Isleta para conocer la problemática que se está generando con algunos inmigrantes del centro.

También se le indicó a Buxadé que ese espacio se lo habían prometido a los vecinos como un centro para diversas actividades y que esto sería eventual, «pero ya han pasado cuatro años».