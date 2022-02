«Es inaceptable, una vergüenza y da lástima que la gente muera por Putin»

Vitalii Khapits llegó a Gran Canaria desde la ciudad ucraniana de Chernivtzi hace 12 años y ahora vive con angustia las noticias que le llegan desde su país por medio de sus familiares y amigos. «Al principio cuando me desperté el jueves y vi las primeras informaciones acerca de un ataque ruso, no me lo creía, pero con el paso de las horas ya fui haciéndome a la idea de que estaba ocurriendo lo peor. La situación es dramática, Ucrania vive un momento crítico», manifestó a este periódico.

Abogado de profesión, Khapits se mostró muy «triste» por este ataque ruso y confesó que le costaba «ver la televisión y las imágenes de la guerra. Desde que empezaron las bombas hablé con mi padre que está en Ucrania y me contó que la situación es muy dura ya que la gente está desesperada para sacar el dinero de los bancos y el precio de la gasolina se ha disparado», relató angustiado.

Además, insistió en varias ocasiones que el pueblo ucraniano «tiene miedo a que los llamen para ir a la guerra», en referencia a la movilización planteada por las Unidades de Defensa Territorial de ese país para reclutar a civiles. «Es que no todos son soldados, la población civil que nunca ha tocado un arma teme que los llamen para combatir ante el ejército ruso. Mis conocidos no tienen nada pensado aún, si irse huyendo o no, aunque temen ese llamamiento para que toda la población que pueda defender al país empuñe un arma. Imagino que hay muchísima gente que está escapando porque no reúnen las condiciones para ello y quieren salir a través de Polonia y Moldavia».

A lo largo del día de ayer no paró de sonarle el móvil: «me ha llamado y escrito mucha gente y también lo he hecho yo porque necesitamos información. Desgraciadamente estamos en guerra y la estamos perdiendo porque no tenemos suficiente armamento para contrarrestar los ataques de Putin. No tengo palabras para describir como se puede llegar a este extremo, desatar una guerra y que los rusos ataquen todo lo que conocemos. ¿Por qué? Eso me lo pregunto yo, pero nunca se puede obtener una justificación de peso como para invadir un país», destacó.

Vitalii Khapits reconoció que, desde que comenzó el conflicto diplomático que ahora ha derivado en una guerra, apenas ha hablado de este asunto ni con paisanos ucranianos ni con amigos rusos: «No conozco a demasiada gente de mi país aquí y no he podido hablar mucho con ellos, pero con rusos tampoco porque no los veo y, cuando hemos coincidido, tampoco es un tema que se trate abiertamente ya que lo evitamos. No quiero entrar en discusiones ni conflictos».

Por último, el abogado se posicionó claramente «en contra de Rusia y de la invasión, es inaceptable, una vergüenza internacional y da lástima que la gente muera por decisión de un Putin que solo ha dicho estupideces como que los ucranianos han cometido actos genocidas. Luego, él manda a su ejército a bombardearnos... Espero que la presión de la comunidad internacional haga efecto y acabe esta pesadilla cuanto antes», finalizó.