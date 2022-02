Impulsan un manifiesto en defensa legítima del habla canaria

Nueve organizaciones sociales de las islas impulsan un manifiesto en legítima defensa del habla canaria de cara a la conmemoración del día de las Letras Canarias, que se celebra este próximo lunes, 21 de febrero. Para su difusión y para recabar apoyos que hagan que las administraciones se impliquen en esta causa, han colgado el texto en la plataforma change.org, donde todas las personas interesadas y que compartan su apuesta por la necesidad de proteger el español de Canarias pueden estampar su firma telemática.

«Mientras Madrid crea una Oficina del Español y el Instituto Cervantes reivindica la Ñ por medio mundo, en Canarias todas sus instituciones, Academia Canaria de La Lengua incluida, asisten impasibles a la extinción del habla canaria». Así empieza el manifiesto, en el que los colectivos firmantes tienen claro que si no se hace nada y no se actúa en su defensa, el español hablado en Canarias se extinguirá en tan solo dos generaciones. «Lo que no consiguieron siglos de aculturación, las variadas oleadas de funcionarios 'godos' de los 60 y 70, el impacto del turismo de masas o los distintos modelos de educación aquí instalados (pero ajenos a nuestra realidad), está sucediendo ahora con la inestimable colaboración necesaria de todos los representantes e instituciones de esta falsa autonomía que sigue siendo colonia».

Sus autores están convencidos de que el español que transmitieron abuelos y padres «está sufriendo en los últimos años un gravísimo retroceso, al tiempo que está siendo sustituido por un 'vosotrismo', diglosia y 'cuñadismo' fonético s/z por hablantes seseantes de origen canario». Y rechazan que todo sea producto de la vitalidad de la lengua, sino de una «discriminación, un estúpido complejo y una fobia a lo propio».

Por eso la Federación Canarias Unida hace un llamamiento a que la gente se pronuncie públicamente, a que «colabore en crear conciencia, sensibilización y movilización». Y termina con un recordatorio. «Recordemos que cada vez que un canario o una canaria dice 'vosotros' muere un baifo».