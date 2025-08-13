Huelga de Ryanair: Canarias tendrá servicios mínimos de hasta el 87 % este viernes El paro, convocado por UGT en la empresa Azul Handling, afectará a 24 aeropuertos españoles y se prolongará hasta final de año en determinados días

Efe Madrid Miércoles, 13 de agosto 2025, 19:35 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

El Ministerio de Transportes ha fijado servicios mínimos de hasta el 87 % en las rutas domésticas entre Canarias y la península durante la huelga del personal de 'handling' de Ryanair, que arranca este viernes 15 de agosto y se repetirá de forma intermitente hasta el próximo 31 de diciembre.

La convocatoria, impulsada por UGT contra la empresa Azul Handling —encargada de la asistencia en tierra de Ryanair en España—, se desarrollará los días 15, 16 y 17 de agosto, y continuará todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta final de año.

En el caso de las rutas hacia o desde territorios no peninsulares, como Canarias y Baleares, los servicios mínimos se situarán en agosto entre el 76 % y el 87 %, en septiembre entre el 69 % y el 86 %, y en octubre entre el 59 % y el 83 %. Para trayectos peninsulares sin alternativa de transporte inferior a cinco horas, las cifras oscilarán entre el 54 % y el 63 %, mientras que, si la duración es menor, se reducirá del 27 % al 40 %.

El paro afectará a 24 aeropuertos, entre ellos Madrid, Málaga, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, Palma, Menorca e Ibiza. No obstante, el 100 % de los vuelos se mantendrá para servicios de emergencia, como transporte de órganos, operaciones de vigilancia o evacuaciones médicas.

En paralelo, el Ministerio también ha fijado servicios mínimos para la huelga del personal de tierra de Menzies Aviation, convocada igualmente por UGT, que dará comienzo el 16 de agosto y afectará a cinco aeropuertos, incluidos Barcelona-El Prat, Alicante y Málaga, con porcentajes que en rutas con origen o destino no peninsular oscilarán entre el 66 % y el 81 %.