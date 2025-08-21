La Guardia Civil alerta del uso de documentos oficiales manipulados para cometer estafas Los ciberdelicuentes han perfeccionado sus técnicas de engaño para facilitar que sus víctimas caigan en la «trampa»

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 21 de agosto 2025, 13:27

La Guardia Civil de la Comandancia de las Palmas, a través del Equipo @, ha detectado el uso de documentos oficiales manipulados para llegar a estafar una cantidad de aproximadamente 60.000 euros recientemente. En estos nuevos casos se ha observado que los ciberdelincuentes están utilizando documentos con apariencia oficial con los logos e imagen de la Guardia Civil para engañar a sus víctimas.

Este modus operandi tiene como objetivo principal hacer creer a los ciudadanos que existe una obligación o problema real y convencerles para que realicen ingresos de diferentes importes a cuentas bancarias tanto nacionales como en el extranjero bajo falsos pretextos.

Este tipo de documentos que habitualmente son remitidos a través de correos electrónicos, a primera vista parecen ser oficiales, imitando la estética de los comunicados y requerimientos reales que emite el Instituto Armado.

Estos contienen información detallada, y empleando un lenguaje persuasivo diseñado para generar miedo y urgencia, advierten sobre unas supuestas investigaciones en curso, multas pendientes o incluso llegan a hacer creer que colaboran con una supuesta operación policial secreta.

El objetivo final de esta metodología es que las víctimas, creyendo estar ante una comunicación legítima, procedan a realizar transferencias de dinero a cuentas bancarias ubicadas fuera del territorio nacional, en la mayoría de los casos.

Normalmente las comunicaciones son personalizadas y van dirigidas a las víctimas (mencionando nombre y apellidos reales). Basándose en un contexto en el que la víctima pueda estar inmersa en un delito de falsas inversiones.

En relación anteriormente expuesto, la Guardia Civil recuerda a la ciudadanía que, aunque podamos ponernos en contacto por medios telemáticos como pueden ser las direcciones de correo electrónico con el dominio @guardiacivil.org o @guardiacivil.es, nunca solicitará el pago de multas o colaboración en investigaciones a través de transferencias bancarias a cuentas privadas. Cualquier comunicación oficial de la Guardia Civil se realizará siempre a través de canales seguros verificables.

Recomendaciones Verificar la fuente: Si recibe un correo o mensaje de la Guardia Civil que le parezca sospechoso, no responda. Contacte directamente con una comisaría o puesto de la Guardia Civil para verificar su autenticidad.

No hacer clic en enlaces sospechosos: Evite abrir enlaces o descargar archivos adjuntos de correos electrónicos no verificados

Sospechar de la urgencia: Los delicuentes suele crear una sensación de urgencia para evitar que la víctima piense con claridad. Desconfíe de cualquier mensaje que exija una acción inmediata.

Nunca realizar pagos a cuentas privadas: La Guardia Civil, ni ninguna otra autoridad policial, pedirá que se hagan ingresos en cuentas bancarias personales o del extranjero para ningún tipo de gestión.

La Guardia Civil continúan investigando para identificar a los responsables de estas estafas, por lo que se solicita a cualquier persona que haya sido víctima de este tipo de fraude que presente una denuncia formal en la comisaría o puesto de la Guardia Civil más cercano.