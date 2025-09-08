«La Guagua de Las Promesas simboliza el compromiso de Global con Gran Canaria y con su gente» El subdirector de Global, Saulo Castro, el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, y el párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino, Jorge Martín, ponen en valor la importancia de la empresa los días grandes de las fiestas del municipio grancanario

Saulo Castro González, subdirector de Global:

-¿Imagina unas fiestas del Pino sin la 'Guagua de las Promesas?

-Yo creo que suena a distopia, que ya nadie en la isla imagina unas Fiestas Patronales sin 'La Guagua de las Promesas,' y no cabe duda de que eso nos hace sentir especialmente orgullosos. Nació en un momento muy amargo de nuestra historia, pero se ha convertido en un símbolo de fraternidad, en el que, al igual que en la Romería Ofrenda ofrecemos a los demás lo mejor que tenemos.Para nosotros simboliza nuestro compromiso, cada vez más profundo y arraigado, con la isla y con su gente y con sus fiestas. Este compromiso tiene 51 años de vigencia, los mismos que llevamos desarrollando el dispositivo especial de transporte público con motivo de las Fiestas del Pino.

-¿Y qué objetivo se han fijado para esta sexta edición?

-Como sabe, cada promesa registrada en la web de Global la convierte en un kilo de alimentos. Pero, además, gracias la colaboración de muchas entidades y de nuestros proveedores, conseguimos multiplicar esas cantidades. Este año seremos especialmente felices si conseguimos transformar 3.000 promesas en 25 toneladas.

-¿Qué tal ha ido la iniciativa en sus primeros 5 años?

-Cada año hemos ido mejorando al anterior. En total, es estos cinco años de vida de 'La Guagua de Las Promesas' se han registrado 9.081 promesas, recaudando 57'4 toneladas de alimentos.

«La iniciativa solidaria de Global es parte esencial de las Fiestas» José Agustín Arencibia García Alcalde de Teror

-¿Qué significa la Guagua de las Promesas para el municipio?

-La Guagua de las Promesas se ha convertido ya en un acto más del programa de las Fiestas del Pino y en esta sexta edición sigue cumplimiento ese doble objetivo de transportar las plegarias de quienes no pueden trasladarse a Teror al tiempo que se contribuye a cubrir necesidades básicas de las familias más vulnerables.

-¿Qué opinión le merece la acogida ciudadana a esta iniciativa solidaria?

-Esta idea de Global marcó la diferencia en un momento social y económico devastador en el que la ciudadanía vivía la incertidumbre y angustia del confinamiento y la enfermedad por la pandemia de Covid19, y fue acogida con mucha ilusión. Mantenerla ha sido muy acertado, como decía antes, ya forma parte de la esencia de las fiestas, y pasará a la historia del municipio gracias también al Libro de las Promesas.

«El libro de las Promesas es una radiografía social de Gran Canaria» Jorge Martín de la Coba Párroco de la Basílica de Nuestra Señora del Pino en Teror

-¿Qué valor otorga a la iniciativa solidaria de La Guagua de las Promesas?

-El Libro recoge el sentir de las personas en función del contexto social y existencial que ha protagonizado cada año. A través de él podemos descubrir las diferentes realidades y fenómenos sociales que se han ido viviendo y cómo las personas expresan su preocupación o comparten su alegría. La inmigración, la falta de vivienda, el desempleo, las guerras, la salud, la pobreza, la protección del medio ambiente, el cambio climático… Cada edición del Libro de las Promesas es una radiografía social de Gran Canaria.

-¿Y cómo se preservará ese legado?

-El Libro descansa primero a los pies de la Virgen del Pino cuando lo recibimos en la Basílica. Y a continuación pasa a formar parte de la colección del Museo de Arte Sacro de la Basílica de Nuestra Señora del Pino que muestra uno de los patrimonios artísticos y religiosos más importantes de la Iglesia en Canarias.

