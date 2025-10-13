La zarzuela emociona y hace vibrar a los mayores de Valleseco en una jornada única La soprano mexicana Kathia Alejandra Romero y la italiana Chiara Salerno ofrecieron un recital con un repertorio de romanzas y temas tradicionales de sus respectivas tierras

El Certamen Internacional de Zarzuela de Valleseco organizó ayer un concierto en la residencia de mayores del municipio, acercando este género musical a más de cuarenta personas que residen en el centro. Esta actuación musical emocionó e hizo vibrar al público asistente.

Durante la jornada, la soprano mexicana Kathia Alejandra Romero, galardonada con el Segundo Premio del Certamen, concedido por el Consistorio vallesequense, y la soprano italiana Chiara Salerno, reconocida con el Premio Especial 'Amigos de la Ópera de A Coruña 2026', ofrecieron un emotivo recital con un repertorio de romanzas y temas tradicionales de sus respectivas tierras.

El público disfrutó intensamente de las interpretaciones, acompañando cada actuación con calurosos aplausos y vivas que llenaron la sala de emoción. Fue una mañana entrañable y diferente, en la que la música sirvió de puente entre generaciones, despertando recuerdos y sonrisas.

El concierto se concibió como una iniciativa para compartir con las personas residentes canciones que forman parte de su memoria cultural, proporcionando un momento de disfrute y reconexión con la música que ha acompañado a muchas personas mayores a lo largo de sus vidas.

El concejal de Cultura de Valleseco, Suso Pérez, destacó la relevancia de acercar la zarzuela a todos los rincones del municipio, señalando que «es importante no limitar la cultura a un solo sector de la población. Esta iniciativa permite que los mayores del centro también disfruten de un patrimonio musical que les es cercano y significativo».

Por su parte, Kathia Alejandra Romero expresó su satisfacción por participar en el certamen, «la verdad es que para mí es un honor. Me siento muy honrada de ser mexicana, haber sido invitada al certamen y también haber ganado el segundo premio. Para mí es una felicidad inexplicable. Le tengo mucho cariño y amor a la zarzuela, y me gustaría emprender una carrera dentro de este género. Este reconocimiento significa demasiado para mí, un camino que ya quiero empezar.»

La artista añadió que este galardón abre nuevas oportunidades en su trayectoria, «definitivamente se me abren muchas puertas a raíz de esta actuación. Obtuve cuatro premios y estoy invitada a varios proyectos aquí, por lo que agradezco mucho todo el apoyo y la oportunidad que me han brindado.»

