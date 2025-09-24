Una yegua acude a un cajero en la Vega de San Mateo
Viral ·Su dueño, que debía hacer una gestión regular en el banco, la paseó por el pueblo
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:40
Como si del lejano oeste se tratara, pero en la Vega de San Mateo. La imagen de un hombre junto a su yegua en un cajero del pueblo se ha convertido en uno de los momentos más surrealistas de lo que llevamos de año.
Los peatones y los conductores que circulaban por la carretera principal no daban crédito de lo que estaban viendo, mientras que el propietario del animal se lo tomaba con humor.
El momento, que va camino de convertirse en viral, fue grabado y difundido en redes por el usuario @josesantagonza en TikTok. El vídeo lleva solamente un día publicado en las redes y ya ha sido visto por más de 750 mil personas.
