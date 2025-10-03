Xabier Legarreta: «Tenemos mucho que aprender de la gestión migratoria de Canarias» El viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco destaca que no tienen «tantos problemas con la despoblación en zonas rurales»

«Desde Euskadi podemos enseñar a Canarias sobre políticas dirigidas a la juventud y a la emancipación, y del archipiélago tenemos mucho que aprender sobre gestión migratoria». Xabier Legarreta, viceconsejero de Juventud y Reto Demográfico del Gobierno vasco, expone las similitudes y diferencias en las formas de afrontar los retos demográficos entre Canarias y Euskadi. El político vasco tuvo la oportunidad este jueves, en el I Congreso de Reto Demográfico de Canarias, de expresar algunas políticas que se están llevando a cabo en su territorio.

«Al contrario que para Canarias, para nosotros no supone una prioridad hacer frente al despoblamiento en las zonas rurales», afirma el viceconsejero. Los tres territorios de Euskadi son «muy diferentes y viven distintas realidades», siendo la provincia de Álava la que «más requiere una atención especial para buscar equilibrar el despoblamiento que existe en los entornos rurales, ya que el 80% vive en la capital y el resto en el campo», argumenta Legarreta.

El político vasco asegura que existe un fuerte vínculo entre los gobiernos de Canarias y de Euskadi, habiendo sellado un acuerdo de colaboración hace pocas semanas para «compartir experiencias y enseñanzas, como por ejemplo en materia de reto demográfico». Para ello remarca el valor que generan convenciones como el I Congreso de Reto Demográfico de Canarias, que supone «una oportunidad para conocer mejor los desafíos que se plantean en la sociedad», sostiene.

Para el viceconsejero, el reto demográfico en su territorio no supone solo una cuestión de natalidad, sino más bien de «futuro, cohesión social, empleo, vivienda, igualdad, sanidad y pensiones». Legarreta expone que este reto es algo transversal, enfocando la estrategia 2030 sobre todo en la emancipación de la juventud. «Para nosotros ese es el centro del desafío del reto demográfico, ya que sin empleo y sin hogares dignos, los jóvenes no son capaces de independizarse», señala.

Legarreta cree que «la igualdad de género es imprescindible para afrontar el reto demográfico», puesto que sin corresponsabilidad en los cuidados y sin igualdad laboral «no habrá ni natalidad ni cohesión sostenible», manifiesta. Otra de las cuestiones fundamentales para el viceconsejero es la migración, que es «parte de la solución, no un problema», aunque el principal desafío es «saber gestionar bien el fenómeno migratorio», señala, añadiendo que «la migración aporta rejuvenecimiento, diversidad y riqueza cultural».

Una de las claves para Legarreta es actuar en dos tiempos, tanto teniendo visión a largo plazo, «con políticas integrales y proyecto de país», como implementando medidas de choque inmediato. «Nuestras prioridades son empleo y formación, vivienda y emancipación, y conciliación y natalidad».

«Nuestro objetivo es bajar la edad de emancipación por debajo de los 28 años antes del 2030», señala. Para ello algunas de las medidas que se están llevando a cabo desde su consejería para afrontar estos problemas y conseguir dicho objetivo son, por un lado, unas ayudas de 300 euros mensuales durante dos años para incentivar la emancipación. Esta medida iba dirigida para los jóvenes de Euskadi de 25 a 29 años, pero se ha aprobado bajar la edad mínima a los 23 años a partir del 2026.

Por otro lado, otra de las iniciativas que plantea llevar a cabo Legarreta es un programa de avales, ya que «el 90% de la población joven vasca aspira a comprarse una vivienda. Por ello hemos llegado a acuerdos con las entidades bancarias para que el gobierno pueda avalar el 20% que exigen tener como ahorro para poder obtener una hipoteca», asegura el viceconsejero.