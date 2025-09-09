La vuelta al cole llega pasada por agua en Las Palmas de Gran Canaria
Chubascos matinales en el primer día de clases refrescan la capital grancanaria
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 9 de septiembre 2025, 09:54
Este lunes 9 de septiembre, acompañando a la vuelta al cole, la isla se levantó triste por el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina de los más pequeños y los que no lo son tanto.
La jornada de regreso a las aulas en Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este martes bajo un cielo encapotado y con lluvias intermitentes. Desde media mañana, los chubascos han sorprendido a familias y estudiantes en su camino al colegio, dejando imágenes de paraguas, mochilas cubiertas y carreras para evitar mojarse.
Según la previsión meteorológica, las precipitaciones se concentrarán entre las primeras horas de la mañana, para luego dar paso a intervalos nubosos y temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y 25 grados.
Pese al agua, el ambiente en la ciudad ha sido de entusiasmo y reencuentros, con el habitual tráfico matinal acentuado por el primer día de clase. Se recomienda precaución en la carretera y el uso de calzado adecuado para evitar resbalones en las zonas mojadas.
La lluvia, aunque breve, ha servido para refrescar el ambiente y poner un toque diferente a esta vuelta al cole, que marca el inicio del curso escolar en la capital grancanaria.
