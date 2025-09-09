La vuelta al cole llega pasada por agua en Las Palmas de Gran Canaria Chubascos matinales en el primer día de clases refrescan la capital grancanaria

Paula F. Rodríguez-Borlado Las Palmas de Gran Canaria Martes, 9 de septiembre 2025, 09:54 | Actualizado 10:04h.

Este lunes 9 de septiembre, acompañando a la vuelta al cole, la isla se levantó triste por el fin de las vacaciones y la vuelta a la rutina de los más pequeños y los que no lo son tanto.

La jornada de regreso a las aulas en Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado este martes bajo un cielo encapotado y con lluvias intermitentes. Desde media mañana, los chubascos han sorprendido a familias y estudiantes en su camino al colegio, dejando imágenes de paraguas, mochilas cubiertas y carreras para evitar mojarse.

Según la previsión meteorológica, las precipitaciones se concentrarán entre las primeras horas de la mañana, para luego dar paso a intervalos nubosos y temperaturas agradables que oscilarán entre los 23 y 25 grados.

Pese al agua, el ambiente en la ciudad ha sido de entusiasmo y reencuentros, con el habitual tráfico matinal acentuado por el primer día de clase. Se recomienda precaución en la carretera y el uso de calzado adecuado para evitar resbalones en las zonas mojadas.

La lluvia, aunque breve, ha servido para refrescar el ambiente y poner un toque diferente a esta vuelta al cole, que marca el inicio del curso escolar en la capital grancanaria.