Momentos de la bajada desde la montaña de Vergara.
Momentos de la bajada desde la montaña de Vergara.

El Voto de Vergara genera emoción y lágrimas en Guía

Miles de personas volvieron otro año más a bajar la rama desde la montaña en honor a la Virgen

CANARIAS7

CANARIAS7

Santa María de Guía

Sábado, 20 de septiembre 2025, 20:56

Otro año más Guía volvió a celebrar la Bajada de la Rama para cumplir con el Voto de Vergara. Con motivo de un fin de semana abarrotado de actos por la Fiesta de Las Marías, muchos fueron los romeros que, entre lágrimas de emoción, subieron hasta la Montaña de Vergara para posteriormente bajar a las inmediaciones del barrio de San Roque, honrar a la Virgen y ofrecerle sus ramos a modo de ofrenda.

Durante el camino no pararon de sonar las caracolas, los tambores y las cajas de guerra de la Banda municipal de Música Ciudad de Guía. Esta tradición centenaria se celebra cada año en gran parte gracias a los famosos Mayordomos de Las Marías que, con gran esfuerzo y sacrificio, se ocupan de que todo salga perfecto y de mantener una tradición que perdura hasta el día de hoy.

Este sábado se cumplieron 214 años desde que en 1811 los campesinos del municipio de Guía sufrieran una plaga de langostas que arrasó sus cultivos. Fue en ese entonces cuando pidieron a la Virgen que acabase con esa desgracia y, a modo de agradecimiento, los vecinos le prometieron que bajarían cada tercer fin de semana de septiembre desde la Montaña de Vergara cargados de ramas a bailar en presencia de la Virgen

Alrededor de las 15.30 horas comenzaron a subir los romeros hasta la Montaña de Vergara, para luego iniciar el descenso hacia el barrio de San Roque, sobre las 17.30 horas de la tarde. Una vez en el pago de Guía, los romeros se encontraron con la Virgen para bailarle, ofrecerle la rama a modo de ofrenda y acompañarla en su vuelta a la iglesia.

