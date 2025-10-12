La Virgen del Pino descansa de nuevo en su camarín Ha estado 37 días fuera de su camarín de la basílica de Teror, lo que no es habitual en la Patrona de la Diócesis de Canarias, pero es que este año es Jubilar

La Subida al Camarín fue seguida desde dentro y fuera de la basílica de Teror.

CANARIAS7 Teror Domingo, 12 de octubre 2025, 21:26

La Virgen del Pino volvió en la tarde de este domingo al espacio que suele ocupar en la basílica de Teror, del que bajó el 5 de septiembre para participar en las fiestas en su honor. Ha estado 37 días fuera de su camarín, lo que no es habitual en la Patrona de la Diócesis de Canarias, pero es que este año es Jubilar y la Iglesia ha querido que estuviese más tiempo a pie de calle.

La Subida tuvo lugar en una iglesia abarrotada y fue seguida desde la calle por algunos feligreses que no cabían en el interior del templo. Sumando los días que ha permanecido fuera del camarín para las fiestas del Pino a los que empleó, entre mayo y junio, para visitar Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana y Telde, la imagen ha estado 57 días de 2025 fuera de su camarín.

Distintos momentos del acto de Subida de la Virgen del Pino a su camarín. Cober

Como se viene haciendo desde 1928 la Subida se llevó a cabo gracias a un sistema mecánico de raíles y en medio de una decoración floral que aporta una gran emotividad y belleza al acto.

Manuel Henríquez Yánez, un carpintero de la villa mariana, y sus empleados fueron los encargados de fabricar esta original solución para que la Virgen del Pino no se jugara el tipo, como hasta entonces, bajando y subiendo por la sacristía.