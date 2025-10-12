Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Lotería Nacional en directo: Sorteo extraordinario del día de la Hispanidad 2025
La Subida al Camarín fue seguida desde dentro y fuera de la basílica de Teror.
La Subida al Camarín fue seguida desde dentro y fuera de la basílica de Teror. Cober

La Virgen del Pino descansa de nuevo en su camarín

Ha estado 37 días fuera de su camarín de la basílica de Teror, lo que no es habitual en la Patrona de la Diócesis de Canarias, pero es que este año es Jubilar

CANARIAS7

Teror

Domingo, 12 de octubre 2025, 21:26

Comenta

La Virgen del Pino volvió en la tarde de este domingo al espacio que suele ocupar en la basílica de Teror, del que bajó el 5 de septiembre para participar en las fiestas en su honor. Ha estado 37 días fuera de su camarín, lo que no es habitual en la Patrona de la Diócesis de Canarias, pero es que este año es Jubilar y la Iglesia ha querido que estuviese más tiempo a pie de calle.

La Subida tuvo lugar en una iglesia abarrotada y fue seguida desde la calle por algunos feligreses que no cabían en el interior del templo. Sumando los días que ha permanecido fuera del camarín para las fiestas del Pino a los que empleó, entre mayo y junio, para visitar Las Palmas de Gran Canaria, Santa Lucía de Tirajana y Telde, la imagen ha estado 57 días de 2025 fuera de su camarín.

Distintos momentos del acto de Subida de la Virgen del Pino a su camarín. Cober
Imagen principal - Distintos momentos del acto de Subida de la Virgen del Pino a su camarín.
Imagen secundaria 1 - Distintos momentos del acto de Subida de la Virgen del Pino a su camarín.
Imagen secundaria 2 - Distintos momentos del acto de Subida de la Virgen del Pino a su camarín.

Como se viene haciendo desde 1928 la Subida se llevó a cabo gracias a un sistema mecánico de raíles y en medio de una decoración floral que aporta una gran emotividad y belleza al acto.

Manuel Henríquez Yánez, un carpintero de la villa mariana, y sus empleados fueron los encargados de fabricar esta original solución para que la Virgen del Pino no se jugara el tipo, como hasta entonces, bajando y subiendo por la sacristía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Aemet desvela lo que llega a Canarias a final de octubre: superior a lo normal
  2. 2 Denunciado el comisario de Arrecife por dar positivo en un control de alcoholemia
  3. 3 Muere un motorista al chocar contra un coche en Firgas
  4. 4 Lluvia de millones a cambio de maltrato: «Nos roban y aplican sanciones ilógicas»
  5. 5 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario Fran Acosta
  6. 6 Un fin de semana trágico en Canarias: cuatro fallecidos y varios heridos en distintos accidentes de tráfico
  7. 7 El joven apuñalado en Manuel Becerra se recupera en el Hospital Doctor Negrín
  8. 8 La segunda acusación particular también retira los cargos contra Raúl Asencio
  9. 9 Tres emergencias y un negocio en expansión: la red de acogida de menores en Canarias
  10. 10 David Jiménez cumple su sueño en Australia

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 La Virgen del Pino descansa de nuevo en su camarín