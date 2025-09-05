Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Tras colocarse sobre el trono, la imagen de la Virgen del Pino empezó a recibir visitas. Cober

La Virgen del Pino baja para las fiestas en su honor

La imagen permanecerá ahora fuera del camarín hasta el 12 de octubre, cuando regresará a su habitual espacio en la basílica de Teror

CANARIAS7

Teror

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:29

La imagen de la Patrona de la Diócesis de Canarias descendió este viernes de su camarín de la basílica de Teror hasta el trono desde el que vivirá los festejos en su honor luciendo para esta ocasión su manto celeste, recién restaurado en Sevilla.

Ver 20 fotos

Cientos de personas abarrotaron el templo de la villa mariana y otras tantas siguieron la tradicional bajada, con la que se inician los actos religiosos de las fiestas, desde el exterior de la iglesia.

La Virgen del Pino permanecerá ahora fuera del camarín hasta el 12 de octubre, cuando regresará a su habitual espacio en la basílica. No es habitual que esté tanto tiempo a pie de calle pero es que 2025 es Año Jubilar.

Como se viene haciendo desde 1928 la lenta bajada se lleva a cabo gracias a un sistema mecánico de raíles y en medio de una decoración floral que aporta una gran emotividad y belleza al acto.

Manuel Henríquez Yánez, un carpintero de la villa mariana, y sus empleados fueron los encargados de fabricar la solución para que la talla no se jugara el tipo bajando por la sacristía, un sistema de raíles en rampa por el que se desplaza una plataforma sobre la que desciende con el manto y las joyas que luce cada año.

Publicidad

