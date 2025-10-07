Las vidrieras de Arucas sufren más de 1.000 impactos acústicos a la hora en cada evento La parroquia encarga un estudio que revela el «grave riesgo estructural» de las cristaleras | Reclama medidas protectoras

Las vidrieras de la iglesia de San Juan Bautista de Arucas, piezas de un alto valor artístico adquiridas a inicios del siglo XX a los talleres franceses de Mauméjean, están en riesgo. Un estudio encargado por la parroquia, que dirige el sacerdote Venerando Novelle, detecta que las cristaleras sufren más de 1.000 impactos acústicos por hora durante los eventos celebrados en el entorno del templo.

Este trabajo fue realizado por el ingeniero Pedro Luis Jiménez González, de la empresa Acústica Insular, y midió «los niveles de ruido ambiental procedentes de los sistemas electroacústicos» utilizados durante las fiestas de San Juan Bautista y el Fiestoron, ambos en sus ediciones de 2024. Las primeras se celebraron en la Plaza de San Juan, anexa al altar de la iglesia, y el festival, en la explanada de aparcamientos de lo que se conoce como recinto ferial.

Los resultados concluyen que los índices acústicos detectados superan los fijados en el Real Decreto 1367/2007, que vino a desarrollar la Ley 37/2003 del Ruido. Tanto es así que las vidrieras se están exponiendo a una contaminación acústica «cientos de veces superior al valor permitido por la normativa».

Este dictamen se vio complementado por otro del ingeniero Octavio Vega Pulido, de Bilmesa Ingeniería SL, en el que combinó las mediciones experimentales, sobre el terreno, con modelos digitales para cuantificar el riesgo real que sufren estas piezas.

En una exposición más detallada de estos análisis quedó de manifiesto, por ejemplo, que la vidriera que da a la Plaza de San Juan tuvo que lidiar con presiones sonoras de hasta 115 decibelios. Y que en una de las mediciones, la frecuencia de los impactos fue de 648 por hora, lo que sometía a la vidriera a «un ciclo de vibraciones constante y perjudicial». Se mueven, literalmente.

Dados estos datos, los estudios sostienen que estas cristaleras sufren tres tipos de daños «claros y simultáneos». Unos son de pico de tensión. Los más intensos superan el umbral de deformación permanente del plomo, una afección que da lugar a daños que estos expertos entienden que son «irreversibles». Otros son por fatiga. En este caso, se trata de miles de impactos de menor intensidad que «provocan vibraciones continuas que degradan el plomo y la masilla». Y, por último, daños por resonancia, como los que sufre la vidriera principal, donde la frecuencia del sonido exterior coincide con una de sus frecuencias naturales y eso intensifica el esfuerzo estructural al que se ve sometida la pieza.

La consecuencia de tanto impacto acústico y de sus efectos es que las vidrieras se hallan en una «situación de vulnerabilidad» producto de la fatiga, la tensión y el debilitamiento que les procuran los elevados ruidos del entorno. En resumen, una de las joyas artísticas y patrimoniales de este imponente templo, por cierto, declarado Bien de Interés Cultural, se enfrenta a un grave riesgo estructural frente al que estos profesionales recomiendan implementar medidas protectoras.

Desde la parroquia apuntan que el Ayuntamiento no solo ha tenido conocimiento de los resultados de este estudio, sino que ha mostrado interés en crear una mesa técnica que analice en profundidad las posibles soluciones y pactar un protocolo de actuación. Por lo pronto, el decreto por el que la iglesia fue declarada BIC delimitaba una zona de protección patrimonial en torno a la iglesia que abarcaba la Plaza de San Juan y parte de la explanada de aparcamiento próximo a la iglesia, que es justo donde se están celebrando los eventos que están dañando sus vidrieras.