Vidina Cabrera: «Ni el 1 % del presupuesto milmillonario del Cabildo de Gran Canaria va a la construcción de vivienda» La consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, alerta que de las más de 400 viviendas que ha vendido el Cabildo de Gran Canaria para 2026 únicamente van a construir las 63 viviendas de El Secadero

La consejera portavoz del grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, alerta que de las más de 400 viviendas que ha vendido el Cabildo de Gran Canaria para 2026 únicamente van a construir las 63 viviendas de El Secadero. «Ni el 1% del presupuesto milmillonario del Cabildo de Gran Canaria va a la construcción de vivienda a pesar de tener competencias y de la crisis habitacional existente», subraya la consejera y concreta: «De un presupuesto de 1.055 millones de euros solo va a inversión real para la construcción de vivienda 5 millones de euros. Con ello, un 0,47% del presupuesto es lo que destinan a construcción de vivienda».

La portavoz nacionalista apunta: «El 40% de los 5 millones de euros, o sea 2 millones de euros, se los ha transferido el Gobierno de Canarias. Por tanto, dinero propio que va a destinar el Cabildo de Gran Canaria a inversión real en vivienda se reduce a solo 3 millones de euros».

Ahondando en los 5 millones de euros de inversión real, Vidina Cabrera explica que son únicamente para las 63 viviendas previstas en El Secadero, «que prometieron en 2024 y en 2025, y que ahora vuelven a prometer. Es alarmante que para 2026 solo tengan pintado ejecutar las ya míticas viviendas de El Secadero. Han descartado las viviendas de La Feria, al igual que han descartado invertir en viviendas de tránsito», apunta y añade: «De las 240 viviendas para alquiler asequible que han anunciado para Las Torres, la realidad es que en 2026 solo van a dar al municipio de Las Palmas 100.000 euros para ese proyecto».

La nacionalista declara: «Una vez más es preocupante que la vivienda no esté entre las prioridades de un gobierno que se autodenomina progresista, aún situándose como la principal preocupación de la ciudadanía. A la vista está que no es un problema que inquiete al gobierno de NC-PSOE, pues lanzan un mensaje sensacionalista de inversión que si rascas un poco se desmorona, burlándose de los grancanarios y grancanarias».

En esta línea, Vidina Cabrera insiste: «Se dedican a vender lo mismo una y otra vez y en vivienda es más alarmante porque, aunque no han cumplido con las viviendas que decían que iban a ejecutar, se atreven a dar cifras superiores para esconder la realidad. Lo cierto es que este gobierno de NC-PSOE lleva 10 años al frente del Cabildo de Gran Canaria, este es su décimo presupuesto, y no han ejecutado ni una sola vivienda. Se acumulan las evidencias de que este pacto progresista abandona una vez más a los grancanarios y grancanarias que sufren el problema de la vivienda».