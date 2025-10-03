«Quien venga a Arucas va a encontrar más plazas de aparcamiento que antes» El alcalde Juan Jesús Facundo resalta que cuando acabe la obra de la circunvalación, en marzo de 2026, y la del recinto ferial, en diciembre de 2026, «se dará un giro enorme a la movilidad»

Rafael Falcón Arucas Jueves, 2 de octubre 2025, 23:24 Comenta Compartir

Con el reciente cierre del aparcamiento en el recinto ferial, algunos comerciantes de Arucas elevaron la voz ante una nueva obra que puede provocar un perjuicio a sus negocios por la falta de estacionamiento. Esto se suma a los años que llevan soportando los trabajos de la nueva circunvalación, en la GC-20, una situación con la que empatiza el alcalde socialista Juan Jesús Facundo, pero recalca que desde el consistorio se han buscado alternativas y que a día de hoy «Arucas ha pasado de disponer de 11.000 metros cuadrados de aparcamiento a un total de 22.000».

El alcalde de Arucas ha analizado en CANARIAS7 la situación actual de movilidad en su municipio, recalcando las medidas que han tomado. «Soy consciente del malestar que pueda generar esta obra en el recinto ferial, sumándose a los trabajos de la circunvalación, pero al recibir el dinero del Plan de Inversiones Adicionales del Cabildo, con un montante de 4 millones de euros, se han ido cumpliendo los plazos del proyecto, con sus correspondientes informes, y ha sido ahora cuando ha arrancado la modernización de ese espacio, una obra que debe finalizar el 31 de diciembre de 2026, tal y como está estipulado en el pliego. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Arucas ha buscado nuevas bolsas de aparcamiento y hemos doblado las plazas con las que contábamos antes», recalca.

«El primer paso fue habilitar el terreno de la futura estación de guaguas, junto al antiguo Hiperdino. Una parte se cedió a Global para el aparcamiento y mantenimiento de sus guaguas y Global invirtió 140.000 euros en el asfaltado. Se han ganado 408 plazas, teniendo en cuenta que en el recinto ferial contábamos con 290, misma cifra que tendremos tras la obra. En ese nuevo espacio queremos poner gravilla en la parte de tierra y acondicionarlo con puntos de luz, por lo que estamos buscando recursos. En la trasera del Cementerio se ha ampliado la zona de aparcamiento, con un total ahora de 103 plazas, donde también se pondrá gravilla, para que en épocas de lluvia no se embarre el espacio, e iluminación. En la céntrica zona del Centro de Salud, junto al parque infantil, se ha habilitado un terreno con 52 plazas; mientras que algo más alejado del casco, pero a siete minutos caminando con tranquilidad, en la carretera general de Visvique, junto a la imagen del Pino, se han habilitado 118 plazas; sin olvidar que se mantiene la disponibilidad de plazas en el entorno del Complejo Deportivo Antonio Afonso Moreno 'Tonono', en Barreto, que ofrece amplias posibilidades de aparcamiento con 300 plazas. Es decir, que en la actualidad disponemos de 981 plazas de aparcamiento totalmente gratuito, sin olvidar las 150 plazas de zona azul».

El alcalde socialista anima a la ciudadanía de Gran Canaria a venir a Arucas. «Quien venga a Arucas va a encontrar más plazas de aparcamiento que antes», añadiendo que «en breve se van a colocar unos directorios, con códigos QR, para que todos sepan dónde tienen las nuevas plazas y cómo llegar a ellas».

Si todo va bien la obra de la nueva circunvalación finalizará en marzo de 2026 -dentro de seis meses-, lo que provocará «un giro en la movilidad, ya que con el soterramiento se facilitará la entrada y salida de Arucas con fluidez».

El Ayuntamiento de Arucas trabaja en poder encontrar nuevos terrenos para adaptarlos como zonas de aparcamiento y en coordinación con la Asociación de Comerciantes de Arucas (COA) están diseñando un plan de medidas para dinamizar la zona comercial para la campaña navideña. Se pretende activar un programa de bonos de consumo, con la colaboración de Gobierno de Canarias y Cabildo de Gran Canaria; se hará una campaña navideña en redes sociales bajo el lema 'Regálate Arucas'; y se celebrará la Semana Blanca del Comercio, con distintas actividades. El alcalde Juan Jesús Facundo ha querido destacar que seguirán en permanente contacto con los comerciantes para seguir avanzando en la toma de medidas.