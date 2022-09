Vendimia a la luz de la luna en Agüimes

Es todavía verano, pero en la madrugada de este lunes al martes refrescó en Agüimes. A la luz de la luna, y de unas linternas frontales que distribuyó el Ayuntamiento, un grupo de diez personas, entre profesionales, alumnos en prácticas, curiosos y entusiastas, participó en la primera vendimia nocturna que promueve la institución en el marco de la llamada Ruta del Vino.

Sebastián Ortega Olivares es uno de los 14 viticultores que colaboran con el Ayuntamiento y que sirven la materia prima con la que se elaboran los vinos del cada vez más prestigioso Señorío de Agüimes. Este martes prestó su finca de Los Alberconcillos para esta iniciativa enoturística y, de paso, a él le permitió recolectar en tiempo récord la cosecha de uva tintilla que le quedaba por coger.

Cinco personas de las 10 eran de su entorno y las otras 5 se inscribieron en la convocatoria que abrió el consistorio. ¿La recompensa? La experiencia y un buen desayuno con churros al soco de una parra.

12 cajas de uvas

Antes de que amaneciera no quedaba ya un racimo en la planta. Se recogieron 12 cajas. Los participantes, aplicados, se distribuyeron entre las 23 calles de vides en espaldera que conforman este trozo de 400 metros cuadrados de la llamada finca Viña La Junquera, que es algo mayor, de 800 metros. La gestiona Sebastián tras coger el testigo de su suegro.

Esta del martes fue su última vendimia de la temporada. Ha recogido en varias tandas, desde finales de julio pasado, porque también cultiva otras variedades como moscatel de Alejandría, malvasía o listán blanco.

Sebastián Ortega recibió a los participantes bajo una parra. Eran las seis de la mañana. Pinta lustrosa que lucían los racimos de esta finca de Los Alberconcillos, una zona agrícola pegada al casco de Agüimes.

La edil de Desarrollo Rural, Jéssica Santana, informó de que la pesada de la uva que se vendimió este martes fue de 219,7 kilos. Esperaban 100 o 150, así que se superaron con creces las expectativas. Se mantiene, por tanto, la tendencia que ya apuntaba Sebastián Ortega antes de la recogida.

«Esta cosecha ha sido mejor que la del año pasado, más sanita y como entre 100 y 200 kilos mayor que la del año pasado». Antes de conocer el pesaje oficial de este martes, calculaba su producción de este 2021-2022 en unos 500 kilos.

«Esto hay que potenciarlo»

A pocos metros de Sebastián, un vecino suyo, José Caballero, más conocido como Pepe, no paraba de cortar racimos. «Me apunté porque soy también del pueblo y, además, tengo un cercado con el que estoy empezando ahora con viñas». Ya jubilado, se dedicaba a la hostelería, pero siempre le ha gustado todo lo relacionado con la agricultura. Su familia vivía del campo. «Esto hay que potenciarlo».

Pepe Caballero ya ha vendimiado otras veces, incluso de noche, en fincas del norte de la isla, pero para Alicia Llorente, otra de las participantes, esta sí fue su primera vez en una recolección nocturna. Se apuntó a la iniciativa porque ya estuvo en una cata de vinos que organizó hace poco el Ayuntamiento de Agüimes en el observatorio astronómico de Temisas y allí le picó la curiosidad.

Parte de las 12 cajas de uva tintilla que se recolectaron en algo más de una hora, antes incluso de que amaneciera.

Alicia no ocultaba que estaba encantada. Apuntó que quizás este mundo le atrae tanto por los buenos recuerdos que tiene de estos cultivos en el pueblo de Ávila en el que pasó sus primeros años. «Eso se ha debido quedar ahí en mí, me gusta todo lo que tiene que ver con el vino y con su producción; es tan difícil...». Como además tampoco le cuesta madrugar, no le supuso ningún sacrificio sumarse. «La experiencia es fantástica».

El primer blanco de barrica Señorío de Agüimes

Tanto Sebastián como la edil Santana se muestran satisfechos «con la calidad de la cosecha de este año», y ello pese a los fuertes días de calor de este verano. «Se salvó la uva blanca y ahora estamos centrados en la tinta, que es verdad que se ha reducido en un 20% respecto a años anteriores». De memoria calcula que se han recogido 900 kilos de tinta y apunta que de los 14 viticultores habituales, este año pudieron aportar uva 10.

Insiste la concejal que Agüimes no pretende competir nunca en cantidad y que sus esfuerzos los centran en la calidad. En esa apuesta inscribe el objetivo que se han marcado de sacar el primer Señorío de Agüimes blanco de barrica y un tinto joven. Pero para eso habrá que esperar. Calcula que estarán para la próxima primavera.

Los beneficios de la recogida nocturna

Entre los que se apuntaron a la iniciativa había un especialista, José Ramón Docoito, profesor del Ciclo de Vitivinicultura que se imparte en San Mateo y que aprovechó esta vendimia como clase práctica para uno de sus alumnos. Según este enólogo, una vendimia nocturna favorece una fermentación lenta, que garantiza una mayor calidad en el producto final. Si la uva llega a bodega a temperaturas muy altas, o se atempera unas horas para que refresque o entonces se acelerará la fermentación y perderá condiciones.