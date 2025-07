La vendimia de 2025 de Gran Canaria arrancó el 30 de junio en Los Azules

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 20 de julio 2025, 23:15 Comenta Compartir

La vendimia de 2025 de la Denominación de Origen Vinos de Gran Canaria se inició el pasado 30 de junio en la finca Los Azules de San Bartolomé de Tirajana, donde están los viñedos a menor altitud de toda la isla, con la recogida de 340 kilos de uvas blancas de las variedades malvasía volcánica y albillo criollo.

El viticultor Adal Álvarez cultiva este viñedo familiar, que plantó hace cinco años, en la costa de El Tablero y convierte sus uvas en vino en la bodega Lava, en Santa Brígida, donde obtiene vino blanco seco de la marca Tiempo del Sur y un espumoso de método ancestral que embotella con el nombre Pumpkin (calabaza en inglés).

Álvarez explica que su vendimia de este año será, probablemente, menor en cantidad que la de 2024, cuando recogió 1.030 kilos de uvas, debido a que una parte de sus viñedos se ha visto afectada por el hongo oídio, conocido también como ceniza porque provoca ese color en la planta, que raja las uvas y reduce la productividad de las vides.

Aunque le quedan viñedos por vendimiar, «no sé cuánto va a salir», comenta sobre los terrenos afectados por el hongo en un año en el que la maduración de las uvas ha sido muy dispar y las condiciones meteorológicas no han beneficiado a sus cultivos. La elevada humedad y que las temperaturas no hayan sido muy altas no favorecen la correcta maduración de sus vides y sí la proliferación de oídio.

En general, la vendimia de 2025 se ha retrasado en la mayoría de cultivos vitivinícolas de la isla debido a la falta de maduración de la uva, pero la impresión de distintos productores consultados por CANARIAS7 es que la cantidad será mayor que en 2024, en particular en medianías y cumbres.