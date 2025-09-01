Los vehículos pesados no pueden pasar por la vía de servicio de la GC-1 junto a Alcampo La restricción al tráfico de camiones ya está en vigor después de que la Consejería de Obras Públicas del Cabildo colocase este lunes las señales de tráfico necesarias

Jesús Quesada Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:45 Comenta Compartir

La circulación de vehículos pesados por la vía de servicio de la autovía del sur (GC-1), en sentido sur-norte y a la altura de la zona comercial de Telde, está prohibida desde este lunes, permitiéndose únicamente el paso de las guaguas de transporte público por la misma.

La medida adoptada por la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria obedece al impacto que el pasado jueves tuvo un vehículo pesado en el tablero del paso inferior situado en el punto kilométrico 9+000 de la GC-1, en la subida desde La Garita hacia Telde y Valsequillo por la carretera GC-10, que provocó distintos desperfectos en esa estructura.

La Consejeria de Obras Públicas instaló sobre als 12.00 horas de este lunes las señales de tráfico necesarias para la aplicación de esta restricción, necesaria por motivos de seguridad porque los daños en tablero sobre el que pasa la vía de servicio obligan a tomar precauciones para asegurar su estabilidad.

La prohibición de circular por la vía de servicio de la GC-1 que da acceso a la zona comercial de La Mareta para los vehículos de más de 3.500 kilos de peso obliga a los mismos a dar un rodeo por los viales situados entre entre la zona comercial y la costa de Telde si se dirigen a la GC-1 en sentido hacia la capital.

Es la segunda vez en los últimos años que el Cabildo se ve obligado a restringir el tráfico de vehículos pesados sobre estructuras de la red de carreteras de la isla. La anterior fue por los daños detectados en los tendones interiores de los viaductos del Guiniguada, en la circunvalación a la capital (GC-3).

El Cabildo financiará la reparación del tablero dañado de la GC-10 con sus fondos de conservación de carreteras y mantendrá la restricción del paso de vehículos pesados sobre esa estructura (la vía de servicio de la GC-1 en sentido norte) hasta el fin de los trabajos que debe contratar e iniciar próximamente.